Doğalgaz tasarrufu nasıl yapılır?
Kışın gelmesiyle doğalgaz kullanımı başladı. İşte doğalgaz faturalarını düşürmek için alınabilecek önlemler...
Alacağınız bir kaç önlemle beraber doğalgaz faturalarınızı düşürmek mümkün.Uzmanların önerdiği faturaları düşürecek enerji tasarruf yöntemleri...
Doğalgaz faturasında tasarruf yapmanın yolları
- Kombi düşük ısıda devamlı çalışır vaziyette tutulmalıdır.
- Pencere ve kapılara ısı izolasyonu yapılmalı. Bina dış cephe yalıtımı yüzde 40 tasarruf sağlar.
- Cihazlarınızın periyodik bakımlarını düzenli yaptırılmalıdır.
- Radyatörlerin önü eşya ve perdelerle kapatılmamalıdır.
- Yoğuşmalı teknoloji tercih edin.
- Kombiler kapatılmamalı yerine düşük sıcaklığa ayarlanmalıdır.
- Evlerin dışa açılan kapıları ile ısıtılmayan veya soğutulmayan bölümlere (hol, tuvalet gibi) ait kapıları mümkün olduğunca kapalı tutun.
- Perdeler soğuk havalarda ve geceleri örtülmeli.
- Oda termostatlarının kullanılması sayesinde doğalgazdan yüzde 5 ile yüzde 15 oranında tasarruf sağlamak mümkün.
- Radyatörlerin arkasına (duvar ile radyatör arasına) bir tarafı alüminyum folyo ile kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin.
Doğalgaz sobası nasıl yanar?
Sobanın arkasında bulunan gaz vanasını "on " yönüne getirip açmaktayız. Daha sonrasından doğalgaz sobasında bulunan düğmeye elimizi yuvarlağın üzerinde bulunan ateş seçeneğine getirip basılı tuttuktan sonra diğer bir elimizle çakmağa bir kaç sefer basmalıyız.