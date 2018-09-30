Doğalgaz kutusu havaya uçunca itfaiye erine saldırdı

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Mahallesi, Ali Kabuli Caddesi üzerinde kaldırımda park halindeki bir otomobil saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Yangın büyüyerek otomobilin hemen bitişiğindeki doğalgaz kutusunu da patlattı. Yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye hazırlanırken, kısa bir süre itfaiye aracının elektronik panelinde arıza nedeniyle su veremedi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İtfaiye erine saldırdılar

İtfaiyenin yangına geç müdahale ettiğini öne süren bir kişi itfaiye erine saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle saldırgan uzaklaştırıldı. İtfaiye aracındaki arızanın giderilmesiyle itfaiye erleri yangına müdahale etti. Müdahale sırasında küçük çaplı patlamalar yaşandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlarda itfaiye aracındaki hortum alarak yangını söndürmeye çalıştı.

Yangın İGDAŞ ekiplerinin doğal gazı kesmesi sonucu söndürülürken, yanan araç tamamen kullanılamaz hale geldi.