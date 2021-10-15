Doğalgaz kesintisi olacak mı? Türkiye’de doğalgaz sıkıntısı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, İngiltere’deki enerji krizi sonrası Türkiye’de doğalgaz sıkıntısı olur mu? sorularını da cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sıkıntımız söz konusu değil. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz.” dedi.

Öte yandan Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halen yıllık 6 milyar metreküp olan Türkiye’ye doğalgaz ihracatının, 2023'te yıllık 3,5 milyar metreküp artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü ve hanehalkının, esnafın, ve üreticilerin korunması için tüm imkanların kullanılacağını söylemişti.