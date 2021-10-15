  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Doğalgaz kesintisi olacak mı? Türkiye’de doğalgaz sıkıntısı var mı?
Ekonomi

Doğalgaz kesintisi olacak mı? Türkiye’de doğalgaz sıkıntısı var mı?

Havaların soğuması ile birlikte doğalgaz vanalarının açılmasına kaçınılmaz olmakta. Kış aylarının kapıda olmasının yanında İngiltere’den gelen enerji krizi haberleri endişeleri de beraberinde getiriyor. İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede iki enerji şirketinin daha iflas ettiğini bildirdi. Tükiye Karadeniz’de doğalgaz bulmuş olsa da henüz işletime geçilmedi. Bunun için doğalgaz konusunda dış ülkelerden tedariklikler söz konusu. Peki Türkiye’De doğalgaz kesintisi olur mu? Türkiye’de doğalgaz sıkıntısı var mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:59:00 - 2021-10-15 15:01:35
Doğalgaz kesintisi olacak mı? Türkiye’de doğalgaz sıkıntısı var mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, İngiltere’deki enerji krizi sonrası Türkiye’de doğalgaz sıkıntısı olur mu? sorularını da cevapladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sıkıntımız söz konusu değil. Şu an böyle bir sıkıntımız söz konusu değil ve tedbirlerimizi aldık, alıyoruz ve bundan sonra da almaya devam edeceğiz.” dedi.

Öte yandan Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov, Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, halen yıllık 6 milyar metreküp olan Türkiye’ye doğalgaz ihracatının, 2023'te yıllık 3,5 milyar metreküp artırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kış aylarında artacak gaz talebinin karşılanması için ek kaynak görüşmelerinin sürdüğünü ve hanehalkının, esnafın, ve üreticilerin korunması için tüm imkanların kullanılacağını söylemişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı
Ekonomi

Motorin ve benzine zam geldi! Motorinin fiyatı ilk kez 8 lirayı aştı

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam geleceği açıklandı. Benzinde 17 kuruş, motorinde ise..
CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı
Gündem

CHP'li Özgür Özel'in görüştüğü 'çiftçi' çete lideri çıktı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in ziyareti sırasında çiftçi olduğunu söyleyen bir kişi traktörüne el konulduğunu iddia etmişti ancak o kiş..
Ertelenen genel kurul yarın!
Spor

Ertelenen genel kurul yarın!

Galatasaray Kulübünün ertelenen 2019 yılı olağan mali genel kurulu yarın gerçekleştirilecek.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay