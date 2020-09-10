  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak
Gündem

Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Karadeniz'deki doğalgaz keşfinin ardından Türkiye'nin doğalgaz üreten ülkeler adayı olması, ithal edilen kontratlarda da şartları değiştirecek. Biten doğalgaz alım kontratları sonrası şartlar değişmezse, Türkiye yeni doğalgaz ithalatı kontratlarını imzalamayacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:41:00 -
Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi sonrası doğalgaz ithalatında daha iyi şartlar istediği belirtildi. Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir isim yaptığı açıklamada 2021 sonuna kadar sona erecek 16 milyar metreküp doğalgaz alım kontratlarının yenilenmesi için daha rekabetçi fiyatlar ve daha esnek kontratlar görülmesi gerektiğini söyledi.

Rezerv miktarı revize edilebilir

Bakanlıktaki yetkili, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük gazın bulunduğu sahada iki katmanda daha sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmalar sonucunda yeni rezervlerin bulunabileceğini ve keşfedilen rezerv miktarının yukarı yönlü revize edilebileceğini söyledi.

Eski moda kontratlar piyasa gerçekleriyle uyumsuz

Türkiye'nin Rusya ve Azerbaycan'dan boru hattı ile, Nijerya'dan ise LNG olarak gemiyle doğalgaz ithal ettiğini söyleyen yetkili, bu alım kontratlarının gelecek yıl sona ereceğini belirtti. Türkiye'nin doğalgaz üreticisi haline gelme potansiyelinin piyasalardaki dinamikleri değiştirdiğini ifade eden bakanlık yetkisi, genelde petrol fiyatlarına endeksli ve alıcıyı sabit miktar gaz almaması halinde cezaya çarptıran "eski moda" kontratların artık piyasa gerçekleriyle uyumsuz olduğunu söyledi.

"Eski alışkanlıkların devam etmesi halinde mevcut kontratların devam etmeyeceğini düşünüyorum." diyen yetkili isim, kontrat yenileme kararının doğalgaz ithal ettiğimiz ülkelerin "esnek olmayan, rekabetçi fiyattan yoksun eski yaklaşıma" sahip olup olmayacaklarına bağlı olduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda
Gündem

Uzmanlardan korkutan açıklama! Büyük kriz kapıda

Kuraklık nedeniyle İstanbul'daki barajlar son 10 yıllık sürecin en kötü ikinci dönemini yaşarken, uzmanlardan su krizi uyarısı geldi. Prof. ..
Skandal ses kaydı basına sızdı! CNN'in kirli yüzü gözler önüne serildi
Dünya

Skandal ses kaydı basına sızdı! CNN'in kirli yüzü gözler önüne serildi

CNN Başkanı Jeff Zucker'in, 2016 seçimleri öncesinde Donald Trump'ın avukatı Micheal Cohen'i arayarak, kendileri olmadan ABD Başkanı seçilem..
Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı
Gündem

Türkiye geneli için yeni koronavirüs kararı

İçişleri Bakanlığı ölümcül koronavirüs tedbirleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili 81 il valiliğine genelge gönderdi...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı