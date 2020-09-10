Doğalgaz keşfi sonrası dikkat çeken sözler: Şartlar oluşmazsa Türkiye imza atmayacak

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfi sonrası doğalgaz ithalatında daha iyi şartlar istediği belirtildi. Enerji Bakanlığı'ndan üst düzey bir isim yaptığı açıklamada 2021 sonuna kadar sona erecek 16 milyar metreküp doğalgaz alım kontratlarının yenilenmesi için daha rekabetçi fiyatlar ve daha esnek kontratlar görülmesi gerektiğini söyledi.

Rezerv miktarı revize edilebilir

Bakanlıktaki yetkili, Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük gazın bulunduğu sahada iki katmanda daha sondaj çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çalışmalar sonucunda yeni rezervlerin bulunabileceğini ve keşfedilen rezerv miktarının yukarı yönlü revize edilebileceğini söyledi.

Eski moda kontratlar piyasa gerçekleriyle uyumsuz

Türkiye'nin Rusya ve Azerbaycan'dan boru hattı ile, Nijerya'dan ise LNG olarak gemiyle doğalgaz ithal ettiğini söyleyen yetkili, bu alım kontratlarının gelecek yıl sona ereceğini belirtti. Türkiye'nin doğalgaz üreticisi haline gelme potansiyelinin piyasalardaki dinamikleri değiştirdiğini ifade eden bakanlık yetkisi, genelde petrol fiyatlarına endeksli ve alıcıyı sabit miktar gaz almaması halinde cezaya çarptıran "eski moda" kontratların artık piyasa gerçekleriyle uyumsuz olduğunu söyledi.



"Eski alışkanlıkların devam etmesi halinde mevcut kontratların devam etmeyeceğini düşünüyorum." diyen yetkili isim, kontrat yenileme kararının doğalgaz ithal ettiğimiz ülkelerin "esnek olmayan, rekabetçi fiyattan yoksun eski yaklaşıma" sahip olup olmayacaklarına bağlı olduğunu ifade etti.