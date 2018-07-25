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Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 19 düştü

Türkiye'nin doğalgaz ithalatı mayısta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 19,29 azalarak 3 milyar 8 milyon metreküpe indi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:32
Doğalgaz ithalatı mayısta yüzde 19 düştü

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2018 Mayıs Ayı Doğalgaz Sektör Raporu"na göre, geçen yıl mayısta 3 milyar 727 milyon metreküp doğalgaz ithal edilirken, bu yılın aynı ayında ithalat yüzde 19,29 azaldı ve 3 milyar 8 milyon metreküpe düştü. 

Toplam ithalatın 2 milyar 454 milyon metreküpü boru hatlarıyla, 554 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl mayıs ayında en fazla doğalgaz 1 milyar 353 milyon metreküple Rusya'dan alındı. Bu ülkeyi 601 milyon metreküple Azerbaycan, 499 milyon metreküple Cezayir izledi.

Mayısta doğalgaz tüketimi de geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,6 azalarak 2 milyar 996 milyon metreküp oldu.

Bu dönemde en çok doğalgaz tüketimi 1 milyar 168 milyon metreküple dönüşüm ve çevrim sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü 994 milyon metreküple sanayi ve 470 milyon metreküple diğer sektörler izledi.

Depolardaki doğalgaz stok miktarı ise mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 92,02 artışla 3 milyar 94 milyon metreküp oldu. Bu miktar, 2017 yılının mayıs ayında 1 milyar 611 milyon metreküp olarak hesaplanmıştı.

Mayısta doğalgaz ihracatı yapılan tek ülke Yunanistan oldu. Geçen yıl mayısta Yunanistan'a 30,01 milyon metreküp doğalgaz gönderilirken, bu yılın aynı döneminde bu miktar yüzde 102,76 artışla 60,85 milyon metreküpe yükseldi.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:32
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