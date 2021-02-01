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Ekonomi Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı
Ekonomi

Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı

Doğalgazda şubat ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinde konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarında yüzde 1 oranında zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 09:06:00 -
Doğalgaz fiyatlarına zam yapıldı

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, şubat ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, ocakta geçerli olan tarifeye göre yüzde 1 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 1276 lira, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri için ise 1428 lira olarak belirlendi.

Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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