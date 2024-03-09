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Yeniakit Publisher
2024-03-09 23:29:00 - 2024-03-09 23:31:46
Doğalgaz faturasını düşürecek yöntem favorilere ekledi! %100 tasarruflu: Sonucu görünce inanamayacaksınız

Kış aylarında en çok merak edilen sorulardan biri hiç şüphesiz 'Kombiyi kapatıp açmak mı daha ekonomik yoksa sürekli kısıkta çalıştırmak mı?' oluyor. Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Bilir, doğal gazdan daha fazla verim alınması önerilerinde bulundu.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Bilir, evlerde ısınmak için kullanılan doğal gazdan daha fazla verim alınması önerilerinde bulundu. Konutlarda enerjiden tasarruf sağlamanın ilk adımının izolasyon ile başladığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Levent Bilir, "İzolasyonu iyi bir binada, iç ortam sıcaklığı çok fazla değişkenlik göstermeyecek. Bu nedenle ilk olarak yakıt kullanmayarak tasarruf yapabiliriz. Konutlarda izolasyon, ilerleyen zamanlarda zorunlu hale gelecek. Bu durumda binaların ısı kaybı azaldığı için doğal olarak yakıt da daha az kullanılacak. Genellikle doğal gazı kullanırken kombiyi aralıklı olarak çalıştırıyoruz. Bu başta yakıt tasarrufu sağlar gibi görünse de aslında kombi ısıtmayı durdurduğu için evin duvarlarının soğumasına neden oluyor. Bu nedenle kombiyi devamlı ama düşük kademede çalıştırmak yakıt tasarrufu sağlayacak bir çözüm. Ancak son kademeye getirip devamlı çalıştırmayın" dedi.

"20 SANTİGRAT DERECEYE KADAR KONFOR SICAKLIĞI DÜŞÜRÜLEBİLİR"

Kombinin sıcaklığını kişinin kendi sıcak konforuna göre ayarlanması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Bilir, "Bu sıcaklığı ayarlarken duvarların sıcaklığını da dikkate almalıyız. Yaşam alanları ortalama 21-22 santigrat derece olarak düşünülüyor. Ama bu durum insandan insana göre değişebiliyor. 20 santigrat dereceye kadar konfor sıcaklığı düşürülebilir. Bu sıcaklığı sabit olarak evin içerisinde tutabilmek için kombinin sürekli düşük kademede, 24 saat ya da gün içerisinde uzun süreli olarak çalışması doğal gazda tasarruf sağlayacak bir çözüm. Ayrıca evin daha az kullanılan bölgeleri olan banyo, hol ve giyinme odaları 18 santigrat dereceye kadar düşürülebilir" diye konuştu.

"DOĞRU MONTAJLANMIŞ ÇİFT CAMLI PENCERELER KULLANILMALI"

Apartmanlarda dairelerin duvarlardan ısı alışverişi yaptığını belirten Dr. Levent Bilir, "Yasal bir zorunluluğu olmasa da apartmanda kombisi olan herkes, evlerinde kombiyi çalıştırmalı. Evlerde mümkün olduğunca doğru montajlanmış çift camlı pencereler kullanılmalı. Öte yandan kombi ve peteklerin bakımları düzenli aralıklarla yapılmalı. Peteklerin bakımı da ısı verimliliği açısından büyük önem arz ediyor. Petekler, bazı durumlarda hava yapabiliyor. Böyle durumlarda içindeki havayı alırsak petek tekrar eskisi gibi ısıtmaya başlayacaktır" ifadelerine yer verdi.
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"ELEKTRİKLİ ISITICI YERİNE MÜMKÜNSE KLİMA KULLANALIM"

Elektrikli sobaların veriminin düşük olduğunu belirten Dr. Levent Bilir, "Eğer evlerimizde doğal gaz yoksa, elektrikli ısıtıcı yerine mümkünse klima kullanalım. Direkt sadece rezistanslı ısı veren elektrikli ısı cihazları yerine yeni nesil klimalar, elektrik verimi açısından çok daha verimli. Klima, ilk yatırım açısından elektrikli sobadan pahalı olsa da zaman içerisinde o fark zamanla kapanır" diye belirtti.

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