'Doğalgaz faturam yüksek geliyor ama ısınamıyorum' diyenler dikkat!

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

TİM Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mürsel Kamçı, yeniakit.com.tr'ye konuştu. Doğalgaz kullanımında verim elde edebilmek için önemli noktalara dikkat çeken Kamçı, "Bir çok kullanıcımızdan 'Faturam gereğinden yüksek gelmesine rağmen ısınamıyorum' şeklinde şikayet alıyoruz. Bu sorun eski tip yani yirmi, otuz yıllık kalorifer sistemlerinde daha çok yaşanıyor." dedi.

'Kombinin yakıt sarfiyatı artıyor?

Eski model kalorifer sistemlerinde kombiye yakın odaların ısındığını ama kombiden uzak odaların yeterince ısınmadığını belirten Kamçı, "Kombiler devirdaim sistemi ile çalışır. Bu çeşit sistemlerde kombi, en arka odalardaki peteğe sıcak suyu göndermeden geri toplamaya başlıyor. Biz buna 'devirdaimin zamanından önce tamamlanması' diyoruz. Bu tarz durumlarda kombimiz yakıt sarfiyatını arttıyor ve çok yüksek faturalar gelmesine rağmen her yeri yeterince ısıtamıyor." diye konuştu.

Kamçı, devairdaime bağlı ısınma sorununun çözümünü şöyle anlattı:

"Bu sorunun yaşanmaması için peteklerde termostatik vana kullanılabilir. Daha kolay bir yöntem ise debi ayarlı vanaların kullanılmasıdır. Bu çözüm yollarına ilaveten herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir diğer yöntem de şu şekildedir: Önce kombiye yakın olan peteklerin (alttaki ya da üstteki farketmez) birer vanasını kapatmalıyız. En arkadaki ısınmayan odanın peteği böylece ısınmış olur. Isındıktan sonra tekrar en başa dönerek kapatılan vanalar açılmalıdır. Yalnız vanaları tamamen açmamalıyız. (Kombiye en yakın peteğin vanasını bir tur, ikincisini iki tur şeklinde devam ederek...) Bu şekilde hiçbir alete ihtiyaç duymadan kendi başımıza debi ayarı yapabilir ve ısınamama sorununu ortadan kaldırabiliriz."