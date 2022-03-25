Doğalgaz destek yardımı yattı mı? Doğalgaz destek ödemeleri nereden alınacak?

Doğalgaz destekleri yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ödemeler ısıl haritaya göre belirlenecek. Doğu'daki ısınma ihtiyacı ile Ege’de ısınma ihtiyacı aynı olmadığından, hane başına 450 lira ile 1.150 lira arası destek sağlanması planlanıyor.

Doğalgaz destek ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz ödemelerinin 3 aylık periyotlarda, yılda iki kez gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtirken; ödemelerin ilkini Mart ayında tamamlayacaklarını ifade etmişti. Beklenen tarih geldi ve ödemeler yatmaya başladı. Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nde ödemelerin başladığını duyurdu. Yanık ilk taksit kapsamında 230 bin haneye 80,5 milyon TL destek verdiklerini söyledi.

Doğalgaz destek yardımı ne kadar?

Bakan Derya Yanık, doğalgaz desteğinin ne kadar olacağına dair şu açıklamaları yapmıştı; "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek."

Doğalgaz destek yardım başvurusu nereden nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet ekranı üzerinden Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti bölümünden başvuru yapabilecekler. Başvurusu onaylananlar PTT'ye giderek dekontlarını ibraz edecek.

Doğalgaz destek ödemeleri nereye yatacak?

Doğalgaz fatura yardımı ödemeleri, başvurusu kabul edilen hak sahibi vatandaşların PTT kartına yatırılacak ve başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini PTT'den teslim alabilecek.

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara ne kadar doğalgaz destek ödemesi var?

Sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdüren vatandaşlara ek ödeme yapacaklarını hatırlatan Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızın başvuru sırasında hastalığına dair raporunu sisteme işlemesi gerekecek. Hastalarımızın yaşadığı hanelere, belirlediğimiz destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacağız.” diye konuştu.