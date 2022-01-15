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Ekonomi Doğalgaz destek parası ne kadar olacak? Doğalgaza destek ne kadar verilecek?
Ekonomi

Doğalgaz destek parası ne kadar olacak? Doğalgaza destek ne kadar verilecek?

Her ay kaç lira doğalgaz desteği verilecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği doğalgaz desteğinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Peki, kime ne kadar doğalgaz desteği ödenecek? Doğalgaz desteği kaç lire?

Yeniakit Publisher
2022-01-15 15:19:00 -
Doğalgaz destek parası ne kadar olacak? Doğalgaza destek ne kadar verilecek?

İhtiyaç sahibi ailelere, yakacak yardımı olarak doğalgaz faturası desteği sağlanacak. Peki, doğalgaz yardımı kaç lira olacak?

Doğalgaz destek parası ne kadar olacak? Doğalgaza destek ne kadar verilecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılacak doğal gaz yardımının ısıl haritaya göre belirleneceğini belirtti.

Bakan Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

Bakan Yanık, "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor" dedi. 

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