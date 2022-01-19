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Ekonomi Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman?
Ekonomi

Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman?

Kimler ne zaman ne kadar doğalgaz desteği alacak? Doğalgaz desteğiyle ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, hangi illerde doğalgaz desteği verilecek? Kimler doğalgaz desteği başvurusu yapabilir?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 21:20:00 -
Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman?

Sosyal yardımlar arasında yer alan ‘yakacak desteği’ kapsamı genişletildi. Bölgeye göre kömür yardımı yerine vatandaşlara doğalgaz desteği verilecek?

Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yakacak desteği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, “Kömür desteği alanların desteğini de isteyenlerin doğalgaz desteği olarak kullanmasına imkan tanıyan projenin de çalışmaları tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde doğalgaz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor" dedi.

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Kimler elektrik desteği alabilecek? Kronik hastalara elektrik faturası desteği mi verilecek?

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