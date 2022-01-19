Sosyal yardımlar arasında yer alan ‘yakacak desteği’ kapsamı genişletildi. Bölgeye göre kömür yardımı yerine vatandaşlara doğalgaz desteği verilecek?

Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek? Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Yakacak desteği konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, “Kömür desteği alanların desteğini de isteyenlerin doğalgaz desteği olarak kullanmasına imkan tanıyan projenin de çalışmaları tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde doğalgaz desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yanık, "Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi. Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor" dedi.