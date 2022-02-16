Uzun yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere yakacak desteği kalemi olarak kömür yardımı yapılıyor. 2022 yılında itibaren ise kömür desteğinin yanı sıra doğalgaz desteği de verilecek. Peki, doğalgaz desteği ne zaman?

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz desteği başvuru tarihleri:

Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. Doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız” dedi.

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Bakan Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

Doğalgaz desteği başvurularına ilişkin tarih ve başvuruların nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılar henüz paylaşılmadı. Konu hakkında önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor. Doğalgaz desteğine ilişkin açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.