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Ekonomi Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek?
Ekonomi

Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek?

Doğalgaz desteği başvuru şartları | Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vatandaşlara doğalgaz desteği müjdesi verdi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar ise doğalgaz desteğinin başlayıp başlamadığını kime ne kadar ödeme yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, doğalgaz desteği ne kadar 2022?

Yeniakit Publisher
2022-02-06 20:27:00 -
Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının ilk kabine toplantısının ardından doğalgaz desteği müjdesi vermişti. Vatandaşlar ise kime ne kadar doğalgaz faturası desteği verileceğini araştırıyor.

Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğine ilişkin konuştu. Bakan Yanık, “Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız” dedi.

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