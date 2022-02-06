Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılının ilk kabine toplantısının ardından doğalgaz desteği müjdesi vermişti. Vatandaşlar ise kime ne kadar doğalgaz faturası desteği verileceğini araştırıyor.

Doğalgaz desteği başvuruları başladı mı? Doğalgaz desteği kime ne kadar verilecek?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğine ilişkin konuştu. Bakan Yanık, “Kömür yardımlarını uzun süredir yapıyoruz artık doğal gaz ile ilgili de bir çalışma yaptık. Hem eğer ihtiyaç varsa ya da henüz doğal gaz ulaşmadıysa kömür yardımı devam ediyor. Biraz çerçeveyi genişleterek doğal gaz desteği de vereceğiz. 1,8 milyar lira kömür desteği verdik. doğal gazda 4 milyon haneyi hedefliyoruz, destekten yararlanabileceklerini düşünüyoruz. Şubat'ın ikinci yarısında başvuruları alacağız ve Mart ayında destekleri vereceğiz. Yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında yardım yapacağız” dedi.