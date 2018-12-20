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Doğal yüz bakım metodları

Kozmetik ürünler kullanmak istemiyorsanız size bazı önerilerimiz var...

20 Aralık 2018 Perşembe 18:33
Doğal yüz bakım metodları


Göz çevresi için: 1 kahve fincanı soya yağı, 1 kahve fincanı bademyağı ve yarım kahve fincanı avokado yağını bir kapta karıştırın. Parmak uçlarınızı bu karışıma batırıp göz çevresine masaj yaparak sürün. Bu uygulamayı akşamları yatmadan evvel yapın. Sabahları yüzünüzü yıkayıp kurulayın.

Bu arada "arı sütü polen balı"nı da unutmayalım. Bir kahve kaşığı polen içine bir damla kayısı ve buğday yağı ilave ederseniz, bir doğal "gözaltı kremi" elde etmiş olursunuz. Karışımın içine iki damla ampul halinde satılan E vitamini de ekleyebilirsiniz. Bunu göz altına sürün ve 15 dakika sonra yıkayın. Arı sütü polen balı, gözaltlarının yorgun görünümünü yok eder; gerginleştirip, canlandırır.

Yorgun gözler için: 2 poşet çayı yarım çay fincanı kaynar suda 15 dakika demlendirip soğutun. 2 parça pamuğu çaya batırıp elinizle sıkın. Göz kapaklarınızın üzerine yerleştirip 10 dakika bekletin ve yıkayın.

Kirpikler için: Eşit ölçüde hint yağı ve badem yağını bir şişede karıştırıp 15 gün boyunca akşamları yatmadan önce gözlerinize kaçırmamaya dikkat ederek kirpiklerinize dipten uca doğru sürün.

SAÇLAR İÇİN:1 yumurta sarısı, 1 çay bardağı demlenmiş çay, 1 çorba kaşığı badem yağı ve 2 damla limon suyunu bir kapta karıştırın. Saç diplerinize sürüp masaj yaparak iyice yedirin. 10-15 dakika bekleyip şampuanla yıkayın..

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 18:33
  1. doğal yüz bakım metodları
  2. doğal yüz bakımı

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