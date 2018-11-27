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Doğal yüz bakım metodları

Kimyasal kullanmak istemiyorsanız doğal metodlarla yüzünüze bakım uygulayabilirsiniz...

27 Kasım 2018 Salı 16:05
Doğal yüz bakım metodları

Göz çevresi için: 1 kahve fincanıı soya yağı, 1 kahve fincanı bademyağı ve yarım kahve fincanı avokado yağını bir kapta karıştırın. Parmak uçlarınızı bu karışıma batırıp göz çevresine masaj yaparak sürün. Bu uygulamayı akşamları yatmadan evvel yapın. Sabahları yüzünüzü yıkayıp kurulayın.

Bu arada "arı sütü polen balı"nı da unutmayalım. Bir kahve kaşığı polen içine bir damla kayısı ve buğday yağı ilave ederseniz, bir doğal "gözaltı kremi" elde etmiş olursunuz. Karışımın içine iki damla ampul halinde satılan E vitamini de ekleyebilirsiniz. Bunu göz altına sürün ve 15 dakika sonra yıkayın. Arı sütü polen balı, göz altlarının yorgun görünümünü yok eder; gerginleştirip, canlandırır.

Yorgun gözler için: 2 poşet çayı yarım çay fincanı kaynar suda 15 dakika demlendirip soğutun. 2 parça pamuğu çaya batırıp elinizle sıkın. Göz kapaklarınızın üzerine yerleştirip 10 dakika bekletin ve yıkayın.

Kirpikler için: Eşit ölçüde hint yağı ve badem yağını bir şişede karıştırıp 15 gün boyunca akşamları yatmadan önce gözlerinize kaçırmamaya dikkat ederek kirpiklerinize dipten uca doğru sürün.

SAÇLAR İÇİN: 1 yumurta sarısı, 1 çay bardağı demlenmiş çay, 1 çorba kaşığı badem yağı ve 2 damla limon suyunu bir kapta karıştırın. Saç diplerinize sürüp masaj yaparak iyice yedirin. 10-15 dakika bekleyip şampuanla yıkayın..

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:05
  1. doğal yüz bakımı

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