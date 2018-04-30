Doğal yöntemlerle cilt beyazlatma

İŞTE DOĞAL YÖNTEMLERLE CİLT BEYATLATMA:

-TAM BUĞDAY UNU VE DOMATES MASKESİ

2 kaşık tam buğday unu ile 2 kaşık domates suyunu bir kasede karıştırıp, cildinize uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada 1 defa düzenli bir şekilde uyguladığınızda değişimi fark edeceksiniz.

-PİRİNÇ UNU MASKESİ

4 çay kaşığı pirinç unuyla yarım çay bardağı suyu karıştırın. Lekelerin olduğu bölgeye fırça yardımıyla sürün. 5 dakika kurumasını bekleyin. Ardından ılık su ile temizleyin. Bu maske aynı zamanda cildinizin ihtiyacı olan nemi de karşılar.

Haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

-LİMON SUYU MASKESİ

1 tatlı kaşığı limon suyu ile 1 tatlı kaşığı salatalık suyunu karıştırıp, tüm yüzünüze eşit miktarda olacak şekilde sürün. 15 dakika bekledikten sonra normal su ile temizleyebilirsiniz.