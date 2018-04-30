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Doğal yöntemlerle cilt beyazlatma

Kötü hava koşulları, sigara kullanımı gibi nedenler cildin renk dengesini değiştirebilir. Örneğin aşırı sigara kullanımı gözaltı morluklarının artmasına ve ciltte lekeler oluşmasına sebep olur.

30 Nisan 2018 Pazartesi 13:23
Doğal yöntemlerle cilt beyazlatma

İŞTE DOĞAL YÖNTEMLERLE CİLT BEYATLATMA:

-TAM BUĞDAY UNU VE DOMATES MASKESİ

2 kaşık tam buğday unu ile 2 kaşık domates suyunu bir kasede karıştırıp, cildinize uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın. Haftada 1 defa düzenli bir şekilde uyguladığınızda değişimi fark edeceksiniz.

-PİRİNÇ UNU MASKESİ

4 çay kaşığı pirinç unuyla yarım çay bardağı suyu karıştırın. Lekelerin olduğu bölgeye fırça yardımıyla sürün. 5 dakika kurumasını bekleyin. Ardından ılık su ile temizleyin. Bu maske aynı zamanda cildinizin ihtiyacı olan nemi de karşılar.

Haftada 2 defa uygulayabilirsiniz.

-LİMON SUYU MASKESİ

1 tatlı kaşığı limon suyu ile 1 tatlı kaşığı salatalık suyunu karıştırıp, tüm yüzünüze eşit miktarda olacak şekilde sürün. 15 dakika bekledikten sonra normal su ile temizleyebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 13:23
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