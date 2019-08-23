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Doğal yollarla karaciğer yağlanmasını durdurun!

Karaciğer yağlanması nedir? Karaciğer yağlanması son zamanlarda sıkça rastlanan bir hastalık. Peki karaciğer yağlanmasına yakalanmamak ve yakalandıktan sonra bu durumdan kurtulmak için ne yapmalıyız? Doğal yollarla karaciğer yağlanması durdurulabilir mi?

23 Ağustos 2019 Cuma 13:54
Doğal yollarla karaciğer yağlanmasını durdurun!

Karaciğer yağlanması artık her dört kişiden birinde mevcut. Büyük bir filtre görevi gören karaciğer, zamanla çok yemek ve toksinli besinler tüketilmesi sonucu halsiz düşer. Sonuç olarak yediğimiz yemeklerdeki toksinler ve sonradan harcanmak için depolanan yağlar karaciğeri rahatsız eder. 

Soluduğumuz gıdadan yediğimiz yemeğe kadar vücudumuza giren her türlü şey karaciğerden geçer, arınır ve vücudumuza karışır. Karaciğere fazla yüklenmemek açısından yavaş ve az yemek yemek gerekir. Özellikle 2 öğün beslenme sistemi, karaciğeri oldukça rahatlatacaktır.

Cildiniz mat ve sorunluysa, bu karaciğerinizin toksinli olduğunun belirtisidir. 

Peki karaciğeri arındırmak için ne yapmalıyız?

  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı çörek otu
  • 2 diş sarımsak
  • 5 tane maydanoz
  • yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 su bardağı su

Bunların hepsini blenderda geçirerek senede 4 kere tüketerek, karaciğer temizliğinizi yapmanız mümkün.

Tüketim çılgınlığına kapılmadan, dingin bir hayat yaşayarak az yemek yemelisiniz.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:54
  1. sağlık
  2. Karaciğer yağlanması

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