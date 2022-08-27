Doğal yollarla boy uzatmak için 8 basit ipucu

Doğal Yollarla Boy Uzatmak İçin Basit İpuçları

Boy uzunluğunun yaklaşık yüzde 20’si çevremize, aktivitelerimize ve beslenmemize bağlıdır. Bundan dolayı, günlük yaşamımızda belli temel kuralları takip ederek boyumuzu doğal bir şekilde uzatabiliriz.

Yeteri Kadar Uyuyun

Dinlenirken vücudumuzun dokularının büyüdüğü ve yeniden üretildiği bilinen bir gerçektir. Vücudun büyümesi için yeterli uyku ve dinlenme kesinlikle gereklidir. İnsan Büyüme Hormonunun (HGH), vücudumuzda doğal olarak derin ve yavaş dalga uykusu sırasında üretildiğine inanılmaktadır. Büyümekte olan çocuklar ve gençler, maksimum boy uzunluğuna ulaşmak için her gece en az 8 ila 11 saat uygun şekilde uyumalıdır. Uygun bir uyku ortamına sahip olmak son derece önemlidir. Ortam sakin olmalı ve rahatsız edici sesler ya da güçlü ışıklara sahip olmamalıdır. İşte iyi uyumanızı sağlayacak bazı ipuçları:

Yatmadan önce ılık su banyosu yapmak uyku kalitesini büyük ölçüde artırabilir.

Yatağa girmeden önce uykuyu tetiklemek için bir bardak papatya çayı içebilirsiniz.

Düzenli Egzersiz ve Spor Yapın

Doğal yolla boy uzatmanın en iyi yollarından biri fiziksel olarak formda ve aktif olmaktır. Düzenli egzersiz ve spor, kişinin boy uzunluğunu artırır. Fiziksel olarak aktif olduğunuzda, vücudunuz daha sağlıklı besinler ister ve besin alımındaki artış boy uzaması ile sonuçlanır.

Yüzme, jimnastik, tenis, futbol, basketbol ve diğer birçok spor dalını düzenli olarak yapmak vücudumuzu büyütmenin iyi bir yoludur. Yapılan araştırmalar, büyüme sırasında fiziksel aktivite ile kemik gelişimi arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Hareket Yapın

Boyunuzu doğal olarak uzatmanın harika ve nispeten daha az yorucu bir yoludur. vücudunuzun genel formunu geliştirir; bu da büyüme hızının artmasına yardımcı olur.

Bazı vucut pozları vücutta büyümeye neden olan hormonların salınımını kolaylaştırır. Germe ve dengeleme egzersizleri kasları güçlendirir ve vücudun duruşunu da iyileştirir. Üçgen poz (Trikonasana), Kobra pozu (Bhujangaasana), Dağ pozu (Tadasana), Hoş poz (Sukhasana) ve Ağaç pozu (Vriksasana) gibi pozları deneyin.

Doğru Duruşa Sahip Olun

Çocukluktan itibaren doğru bir duruşa sahip olmaya önem verilmelidir. Duruşu iyileştirmek için bazı basit uygulamalar şöyledir:

Sandalyede otururken sırtınızı tamamen arkaya yaslamak

Yürürken omuzlarınızı ve çenenizi dik tutmak

Yürürken ve ayakta dururken kalçalarınızı ayaklarınızın üzerinde tutmak

Düz bir omurga ve güçlü bir sırt, boyunuzun uzamasına yardımcı olabilir. Omurganızın düz durması için iyi bir yastığa ve vücut dostu bir yatağa sahip olmak da önemlidir.

Vitamin ve Mineraller Açısından Dengeli Beslenin

Doğru beslenmeyi sağlamak için dengeli beslenme gereklidir. Abur cuburdan her ne pahasına olursa olsun uzak durun. Genel büyüme şeklinizi olumsuz yönde etkileyebileceğinden doymuş yağlardan, gazlı içeceklerden ve aşırı şekerli yiyeceklerden kaçının. Sağlıklı bir büyüme için vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm vitamin ve mineralleri aldığınızdan emin olun. Dengeli beslenmenize yardımcı olabilecek birçok sağlıklı gıda vardır.

Büyümeyi Engelleyen Faktörlerden Kaçının

Boyunuzun dış veya iç faktörlerden etkilenmemesini sağlayabilirsiniz. Bu konuda aklınızda bulundurmanız gereken bazı şeyler şunlardır:

Uyuşturucu ve alkol kullanmak aşırı derecede zararlı olabilir. Yetersiz beslenmeye neden olduğu için boyunuzun maksimum seviyeye ulaşmasını engeller.

Kafein tüketimi özellikle çocuklarda uykuya dalma yeteneğine zarar verebileceği için kısıtlanmalıdır.

Bunun dışında, steroidlerin küçük çocuklarda kemik büyümesini engellediği ve boy uzamasını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Araştırmalar astımı olan çocukların diğer çocuklardan yaklaşık 2 cm kadar daha az uzadıklarını göstermiştir. Bunun nedeni olarak da inhalatör içeriğinde yer alan budesonid adı verilen steroid gösterilmiştir.

Bağışıklı Sisteminizi Güçlendirin

Bazı çocukluk hastalıkları da boy uzamasına engel olabilir. Bu hastalıklar ve hastalıkların neden olduğu durumlar bol miktarda C vitamini alımı ile önlenebilir. Margarin gibi işlenmiş yiyeceklerden kaçınarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz.

Sağlıklı bir beslenme, sağlıklı bir bağışıklık sistemi geliştirmeyi sağlar. Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için beslenme düzeninize bol miktarda meyve, sebze, baklagiller, kepekli tahıllar, antioksidan ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin yiyecekler ekleyin.

Tıbbi Destek İçin Doktorunuza Başvurun

Çocukluk çağının ortalarına ulaşılmasına ve tüm üyelerinin uzun boylu olmasına rağmen, birey kısa boyluysa tıbbi destek amaçlı doktora başvurmanın zamanı gelmiş olabilir. Bazı tıbbi durumlar erken yaşta tespit edilebilir. Bu nedenle gereken her şeyi yapıyorsanız, ancak hala kayda değer bir boy uzaması göremiyorsanız tıbbi destek alın.

İBRAHİM SARAÇOĞLUNDAN BOY UZATMA KÜRÜ TARİFİ!

ÇOCUKLAR İÇİN BOY UZATMA KÜRÜ:

MALZEMELER:

-Melisa çayı

-Biberiye

YAPILIŞI:

Boyunun uzamasını istediğiniz kişi kızsa, melisa çayını kaynamış bir suyun içerisine ekleyin ve yaklaşık 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin.

Eğer erkekse, yine aynı şekilde biberiye çayını kaynamış suyun içerisine ekleyerek 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin.

Karışım biraz ılıklaştıktan sonra yedi günde bir defa tüketilmelidir. Her ihtimale karşılık doktor onayı olmadan tüketmeyiniz.