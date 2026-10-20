Uzmanlar tavsiye etti: İşte kahvaltıda yenecek en sağlıklı meyve!

Kahvaltıda nasıl tüketilmeli? Yaban mersini tek başına yenebileceği gibi yoğurt, yulaf ezmesi veya tam tahıllı kahvaltılıklarla birlikte de tüketilebiliyor. Protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle bir araya getirildiğinde daha dengeli ve doyurucu bir öğün hazırlanabiliyor. Taze meyveye ulaşılamadığında ilave şeker içermeyen dondurulmuş yaban mersini de tercih edilebiliyor.