Uzmanlar tavsiye etti: İşte kahvaltıda yenecek en sağlıklı meyve!
Beslenme uzmanları kahvaltı sofralarında elma ve muza rakip olacak bir meyveyi tavsiye etti.
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Beslenme uzmanları kahvaltı sofralarında elma ve muza rakip olacak bir meyveyi tavsiye etti.
Kahvaltıda sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettiği meyvelerden biri de yaban mersini. Lif, vitamin ve antioksidan bakımından zengin olan yaban mersini, özellikle kalp ve metabolizma sağlığı açısından faydalı. Yoğurt, yulaf ve kuruyemişlerle birlikte tüketilebilen yaban mersini, dengeli bir kahvaltı için ideal.
Kahvaltıda yaban mersini tüketmenin faydaları Yaban mersinine mavi-mor rengini veren antosiyaninler, antioksidan özelliklere sahip. Bilimsel araştırmalar, antosiyanin bakımından zengin besinlerin tüketimi ile kalp-damar sağlığına ilişkin bazı olumlu göstergeler arasında bağlantı olabileceğini ortaya koyuyor.
100 gram taze yaban mersini yaklaşık 57 kalori ve 2,4 gram lif içeriyor. Lifli yapısı sindirim sisteminin normal işleyişini destekliyor, meyvede bulunan C vitamini bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunuyor.
Kahvaltıda nasıl tüketilmeli? Yaban mersini tek başına yenebileceği gibi yoğurt, yulaf ezmesi veya tam tahıllı kahvaltılıklarla birlikte de tüketilebiliyor. Protein ve sağlıklı yağ içeren besinlerle bir araya getirildiğinde daha dengeli ve doyurucu bir öğün hazırlanabiliyor. Taze meyveye ulaşılamadığında ilave şeker içermeyen dondurulmuş yaban mersini de tercih edilebiliyor.
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