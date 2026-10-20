Yeşilçam'ın yakışıklı aktörüydü: İzzet Günay'ın son hali ortaya çıktı!
Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan yakışıklı aktör İzzet Günay'ın 92 yaşındaki hali ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan yakışıklı aktör İzzet Günay'ın 92 yaşındaki hali ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İzzet Günay, uzun süredir kameralardan uzak sürdürdüğü yaşamının ardından bir cenaze töreninde görüntülendi.
Günay, 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı.
Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan usta oyuncu, dostuna son görevini yerine getirmek için düzenlenen törende yer aldı.
92 YAŞINDAKİ İZZET GÜNAY YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ
Vesikalı Yarim filmindeki Halil karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncunun 92 yaşındaki son hali dikkat çekti. İşte usta sanatçının son hali...
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