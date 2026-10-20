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Yeşilçam'ın yakışıklı aktörüydü: İzzet Günay'ın son hali ortaya çıktı!

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Yeşilçam'ın yakışıklı aktörüydü: İzzet Günay'ın son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'da çok sayıda filmde rol alan yakışıklı aktör İzzet Günay'ın 92 yaşındaki hali ortaya çıktı.

#1
Foto - Yeşilçam'ın yakışıklı aktörüydü: İzzet Günay'ın son hali ortaya çıktı!

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden İzzet Günay, uzun süredir kameralardan uzak sürdürdüğü yaşamının ardından bir cenaze töreninde görüntülendi.

#2
Foto - Yeşilçam'ın yakışıklı aktörüydü: İzzet Günay'ın son hali ortaya çıktı!

Günay, 86 yaşında hayatını kaybeden Süleyman Saim Tekcan'ın cenaze törenine katıldı.

#3
Foto - Yeşilçam'ın yakışıklı aktörüydü: İzzet Günay'ın son hali ortaya çıktı!

Uzun zamandır gözlerden uzak yaşayan usta oyuncu, dostuna son görevini yerine getirmek için düzenlenen törende yer aldı.

#4
Foto - Yeşilçam'ın yakışıklı aktörüydü: İzzet Günay'ın son hali ortaya çıktı!

92 YAŞINDAKİ İZZET GÜNAY YILLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

#5
Foto - Yeşilçam'ın yakışıklı aktörüydü: İzzet Günay'ın son hali ortaya çıktı!

Vesikalı Yarim filmindeki Halil karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncunun 92 yaşındaki son hali dikkat çekti. İşte usta sanatçının son hali...

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