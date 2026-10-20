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44 yıllık otomobilini camiye bağışladı: ‘Modeli eski, hayrı büyük’

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44 yıllık otomobilini camiye bağışladı: ‘Modeli eski, hayrı büyük’

Bolu’nun Gerede ilçesinde hayırseverin bağışladığı 1982 model otomobil, cami inşaatına destek sağlamak amacıyla açık artırmayla satışa çıkarılacak.

#1
Foto - 44 yıllık otomobilini camiye bağışladı: ‘Modeli eski, hayrı büyük’

İlçede yapımı süren Hacı Sadık Camii'nin inşaatına destek olmak isteyen 82 yaşındaki yardımsever, 44 yıl önce satın aldığı "Renault 12 Toros" otomobilini bağışlama kararı aldı.

#2
Foto - 44 yıllık otomobilini camiye bağışladı: ‘Modeli eski, hayrı büyük’

Hacı Sadık Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneğine bağış işlemi yapılan otomobil, Cumhuriyet Meydanı'nda ayrılan alanda sergileniyor.

#3
Foto - 44 yıllık otomobilini camiye bağışladı: ‘Modeli eski, hayrı büyük’

"Modeli eski, hayrı büyük", "1982'den bugüne, şimdi hayra hizmet" yazıları asılan ve düğün arabası gibi süslenen otomobil, 23 Ekim'de cuma namazının ardından açık artırmayla satışa sunulacak.

#4
Foto - 44 yıllık otomobilini camiye bağışladı: ‘Modeli eski, hayrı büyük’

Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, cami inşaatına destek amacıyla otomobilini bağışlayan hayırsevere teşekkür ederek, "Yıllarca bindiği bu aracı camiye bağışlayan amcamıza ne kadar teşekkür etsek azdır." dedi.

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