Doğal ve helal kozmetik deyince akla ilk o geliyor…

Kimya Yüksek Mühendisi Kudret Livaoğlu 2007 yılında yayımlanan ‘Sağlıklı Hayat’ isimli kitabının ardından kendisi için geliştirdiği doğal kozmetikleri piyasaya sürdü. ‘Her meslek sahibinin kendi adına insanlığa hizmet etmek üzerindeki vebaldir’ diyen Livaoğlu’nun amacı, gıda güvenliğinde önemli olduğu kadar kozmetik ürünlerinin de sağlığı etkilediği bilincinin artırılması ve alternatif ürün geliştirmek.

Doğal ve helal ürünün önemi

Bir ürünün helal olması biz Müslümanlar için çok önemli ama bu konuya sadece alkol ve hayvansal katkı içermemesi olarak bakmamak lazım. Bir ürünün helal olması için sağlığa da zarar verebilecek madde ihtiva etmemesi gerekir.

İnsan sağlığına zararlı olduğu bilimsel olarak tespit edilmiş bir sürü madde şu anda günlük tüketimdeki kozmetikte kullanılıyor. Buna bebek ürünleri de dâhil. Bir bebeğin zararlı kimyasallara maruz kalması daha anne karnında başlıyor. Anne karnındaki bebek kordonundan alınan kan örneğinde 400 çeşit zararlı madde tespit ediliyor. Bu açıdan anneler daha duyarlı olmalı.

Günde en az 126 değişik maddeye maruz kalıyoruz…

Yapılan bilimsel bir çalışmada tüketicilerin günde ortalama 9 kozmetik ürün kullandığı ve bunların 126 değişik içeriğe sahip oldukları belirlenmiş. Kozmetik deyince belki aklınıza renkli kozmetikler geliyor ama günlük kişisel temizliğimizde kullandığımız sabun, şampuan, diş macunu gibi hayatımızın olmazsa olmazları ile günlük birçok kimyasala maruz kalma söz konusu.

Naturalive Temizlik Ürünlerinin farkı nedir?

Kozmetik ürünleri ile başlayan çalışmalarımı bu yönde devam ettirmeyi düşünüyordum, fakat deterjan konusunda da çok sıkıntı yaşanması neticesinde deterjanda da doğal kaynaklı ürünler geliştirdik. Altı yıkamada dahi kullandığınız tabak üzerinden deterjan kalıntıları çıkmıyor ve yiyecekle birlikte vücuda alınıyor bu nedenle doğal kaynaklı boraks ile bulaşık, çamaşır ve leke çıkarıcı üretimini tamamladık. Çamaşır suyu günlük hayatta vazgeçilmez ve alternatifi olmayan bir üründü bunun yerine oksijenle güvenle temizlik yapabileceğiz.