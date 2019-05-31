Doğal teras ’Ablak Taşı’nın doyumsuz manzarası Ordu’da orman içerisindeki doğal terasa ulaşanlar doyumsuz bir manzarayla karşılaşıyor.

Ordu’da orman içerisindeki doğal terasa ulaşanlar doyumsuz bir manzarayla karşılaşıyor.

Kabadüz ilçesindeki Ablak Taşı, yüksekliği ve doğal teras özelliğiyle yaylaya gelenlerin mutlaka ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Etrafını ladin ormanlarıyla çevrili Ablak Taşı’na ulaşanlar Ordu ve Giresun’un uçsuz bucaksız ormanları ile Geçilmez Kanyonu’nu doyasıya görebiliyor.

İlçenin Kale Boynu Obası’nda bulunan Ablak Taşı, yaylaya gelenlerin uğrak yeri oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.