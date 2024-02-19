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Kadın - Aile Doğal şifa deposu! İnciri sütün içinde bekletirseniz! Acil bakım için 10 kat daha büyük verimlilik! İşte ucuz sağlık
Kadın - Aile

Doğal şifa deposu! İnciri sütün içinde bekletirseniz! Acil bakım için 10 kat daha büyük verimlilik! İşte ucuz sağlık

Yeniakit Publisher
2024-02-19 19:58:00 - 2024-02-19 20:01:50
Doğal şifa deposu! İnciri sütün içinde bekletirseniz! Acil bakım için 10 kat daha büyük verimlilik! İşte ucuz sağlık

Doğal şifa kaynağıincir tam bir vitamin deposu. Hem lezzeti ile hem de sağlığa olan faydaları ile incir pek çok mutfağın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Doğal antibiyotiktir. 30 kat verimlilik sağlayan antioksidan bakımından güçlü olan meyve, bağırsakları ve kanı temizler..

Peki doğanın insanlığa armağanı olan incirin başka hangi faydaları var? İnciri sütün içerisinde bekletip tüketirseniz ne olur? Tüm bu soruların yanıtı sağlık haberimizde...

KEMİK SAĞLIĞINI KORUR

Bol miktarda kalsiyum içermesiyle iskelet sağlığını korumaya yardımcı olur, kemikleri güçlendirir. İncirin düzenli tüketimi sayesinde yaşa bağlı olarak gelişen kemik erimesinin önüne geçer.

Doğal şifa deposu! İnciri sütün içinde bekletirseniz....

KALP SAĞLIĞINA DESTEK OLUR

Kalbi dolaylı yoldan korur. İçerdiği potasyum sayesinde tansiyonun sağlıklı ve normal seviyede kalmasını sağlar. Bunun sonucunda yüksek tansiyon sonucu oluşacak olası kalp krizi riski ortadan kalkar.
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KABIZLIK PROBLEMİNİN ÜSTESİNDEN GELİR

Sindirim sistemi bozukluklarına iyi gelir. Hareketsizlik ya da yanlış beslenme sonucu oluşan kabızlık için kuru inciri 2 bardak süt içinde kaynatın ve bu sütü için. Kaynamış inciri de yemeyi unutmayın. Lif yönünden son derece zengin olan incir, bu sorunun çözüm noktasıdır.

CİLT BAKIMI İÇİN İDEALDİR

Antioksidan özelliği sayesinde cilt sağlığı için mükemmel bir kaynaktır. Taze inciri püre haline getirin ve temiz cildinizde sürerek 20 dakika bekletin. Özellikle akne problemleri olanlar bu yöntemi uygulayabilirler. Akne problemlerinin yanı sıra cildin yaşlanmasına da engel olur.

ANTİBİYOTİK GÖREVİ GÖRÜR

Doğal antibiyotiktir. Antioksidan bakımından güçlü olan meyve, bağırsakları ve kanı temizler.

Bu sayede ileri yaşlarda meydana gelecek olan solunum ve göz hastalıklarına karşı koruyucu olur. Sonbaharda bol bol tüketilmesi tavsiye edilir. İnciri kuru tükettiğinizde zayıflamaya yardımcı olur.

Kalorisi düşük olduğu için diyet listenize dahil edebilirsiniz. İnciri kaynatıp içtiğinizde uykusuzluğa iyi gelecektir. Çocukların hatta bebeklerin gelişimine yardımcı olur..
Taze sıkılmış incir suyu besin değeri açısından anne sütüne yakındır..

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