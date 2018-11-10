Faydaları saymakla bitmeyen çilekte bol miktarda fosfor ve demir var. B, C ve K vitamini açısından da bir hayli zengin olan çilek vücuda kuvvet verir, damar tıkanıklığını önler ve kolesterolü düşürür. Çok iyi bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Kansere karşı koruyucu özelliği vardır ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.

En önemlisi: çilekte diğer meyvelerde bulunmayan doğal salisilik asit var.. Salisilik asit cildin devamlı olarak yenilenmesini sağlayarak deride oluşabilecek ölü hücrelerinde yerleşmesini ortadan kaldırır. Sivilce, akne siyah nokta gibi olumsuzluklara da iyi gelmektedir. Bu yüzden salisilik asit, tonik, nemlendirici ve yıkayıcıların içerisinde yer almaktadır.

Çilek, bağırsak kurtlarının dökülmesini yardımcı olur, kanı temizler, vücuttan zararlı maddeleri uzaklaştırır. Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir.

Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır, tansiyonu düşürür, ateşi düşürür. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Cildi nemlendirip taze bir görünüm kazandırır.

Hazmı zor maalesef

Vücutta biriken zehirli maddeleri dışarı atar, damar sertliği ve böbrekteki kum taş gibi rahatsızlıkları önler ve zamanla bunların geçmesini sağlar. İdrar söktürücü özelliği vardır.

Çileğin 100 gramında 37 kalori, 59 mg C vitamini (bu oran limondan bile fazla), 1 mg sodyum, 174 mg potasyum, 21 mg kalsiyum olduğunu belirten uzmanlar, çileğin hazmedilmesinin biraz zor olduğu için midesi hasta ve tembel olan kişilerin çilek suyunu tercih etmeleri gerektiğini belirtiyor.

300 gram çilek yaprağı ve kökü 1 gece ıslatılarak ertesi gün 1 litre suda 20 dakika kaynatılıp çay gibi içilirse mafsal iltihabı, damar sertliği, tansiyon yüksekliği, karında su toplanması, böbrek ve mesane rahatsızlıklarında, kum ve taş rahatsızlıklarında hastalara fayda veriyor.

BÖBREK SIKINTISI VARSA..

Çileğin fazla yenilmesi bazı kişilerde alerjiye sebebiyet verir. İyice yıkanmaması durumunda ise böbreklerde kum oluşmasına sebep olabilir. İhtiva ettiği potasyum ve fosfor ile kronik böbrek yetmezliği olan hastalar için sıkıntı teşkil edebilir. Dikkatli olunmalıdır.