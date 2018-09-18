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Doğal sabunlar birçok hastalığa iyi geliyor

Doğal sabunlar birçok hastalığa iyi geliyor. Çitlenbik (Bıttım) sabunu, bakım gerektiren saç ve vücutlar için idealdir. Cilt hastalıklarına da iyi gelir. Böğürtlen sabunu, cilt temizliğinde güçlü bir toniktir. Buğday sabunu, nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği görülmüştür. Çam sabunu ise yağlı ciltler için sedef egzama rahatsızlıklarında dermatolojik bir sabundur.

18 Eylül 2018 Salı 21:49
Doğal sabunlar birçok hastalığa iyi geliyor

DOĞAL SABUNLAR VE İYİ GELDİKLERİ HASTALIKLAR

Argan sabunu: Saç dökülmelerinde etkili çözümdür, Fas sabunu olarak da bilinir.

Avokado sabunu: Cildin nem dengesini düzenler, güçlü bir toniktir. Köpüğü ile masaj yapılarak esnek ve dinç bir görünüm sağlar. Ciltte oluşan lekeleri giderir.

Ballı inci tozu sabunu: Yüz ve vücut sıkılaştırıcı olarak kullanılır, parlatma özelliği de vardır.

Biberiye sabunu: Saçtaki ve vücuttaki yağı alır, ayrıca yağ sökücü özelliği vardır.

Çitlenbik (Bıttım) sabunu: Bakım gerektiren saç ve vücutlar için idealdir. Cilt hastalıklarına da iyi gelir.

Böğürtlen sabunu: Cilt temizliğinde güçlü bir toniktir.

Buğday sabunu: Nasır, topuk, el ve ayak çatlaklarına iyi geldiği görülmüştür.

Çam sabunu: Yağlı ciltler için sedef egzama rahatsızlıklarında dermatolojik bir sabundur.

Civanperçemi sabunu: Yüzdeki çöküntüleri giderir. Güneş yanıklarında da etkilidir. Ayrıca saç bakımı yapar.

Çilek sabunu: Kuru ciltler içindir. Pullanmayı giderir.

Damla sakızı sabunu: Özellikle 40 yaş üzeri kadınlarda yüz sarkmalarına karşı botoks etkisi yapan bir sabundur.

Defne sabunu: Derideki gözenekleri açmak için ve deri hastalıklarında kullanılır. Saç köklerini de canlandırır.

Enginar yaprağı sabunu: El ve ayak şişkinliklerine iyi gelir.

Fesleğen sabunu: Kandaki ürik asidi azaltarak gut hastalığına iyi gelir. Sivrisinek ve haşere ısırmalarında iyileşme sağlar.

Fransız lavantası: 17 yaş üzeri akne ve sivilce sabunudur.

Havuç sabunu: Güneş lekeleri ve çiller içindir.

Himalaya tuzu sabunu: Saçı besler. Boyalı saçlarda kullanılır.

Hindiba sabunu: Romatizma ve kas ağrılarında etkilidir. Ayrıca gut hastalığına da iyi gelir.

Hindistan cevizi sabunu: İltihaplanmaya karşı etkilidir. Eklem, kas, romatizma ağrılarında etkilidir.

Ihlamur sabunu: Deri kaşıntıları, yanık ve iltihaplanmalara iyi gelir. Cilt lekelerine de iyi gelir.

Isırgan sabunu: Saç dökülmelerine karşı ve kepek tedavisinde kullanılır.

İncir sabunu: Peeling etkisiyle mat ciltleri yeniler, hücre gelişimini destekler.

Kahve sabunu: Ağrı kesici özelliği vardır. Selülit ve cilt sorunlarında etkilidir

Kakao sabunu: Hamilelik sonrası oluşan çatlakların giderilmesinde etkilidir.

Kantaron sabunu: Antiseptik özelliği ile yarada mikrop oluşmasını önler.

Kara üzüm sabunu: Cilt koruyucudur ve varis tedavisinde kullanılır.

Karanfil sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir

Katran sabunu: Egzama tedavisi ve kaşıntı için kullanılır.

Kayısı sabunu: Kuru ciltler için nemlendirici olarak kullanılır.

Kakao sabunu: Hamilelik sonrası oluşan çatlakların giderilmesinde etkilidir.

Kantaron sabunu: Antiseptik özelliği ile yarada mikrop oluşmasını önler.

Kara üzüm sabunu: Cilt koruyucudur ve varis tedavisinde kullanılır.

Karanfil sabunu: Düzenli kullanıldığında yaşlanmaya bağlı kırışıklıkları en aza indirir.Yalnız 45 yaş üzeri kişiler kullanabilir.

Kayısı sabunu: Kuru ciltler için nemlendirici olarak kullanılır.

Kil sabunu: Ölü derileri temizler, cilde canlılık verir.

Kükürt sabunu: 14, 17 yaş ergenlik dönemi sivilce sabunudur.

Kivi sabunu: Kuru ciltler için ideal nemlendirici sabundur.

Keçi sütü sabunu: Cilt ve yüz lekelerinin giderilmesinde kullanılır.

Zeytinyağı sabunu: Antiseptik bir sabun olup pişik, ısırık, sivilce, mantar gibi hastalıkları yok ettiği görülmüş olup cilde canlılık kazandırır.

Limon sabunu: Yağlı ciltler için ideal temizleyicidir.

Mango sabunu: Mantar hastalıklarında kullanılır.

Melisa sabunu: A vitaminli, cilt güzelleştirici ve ferahlatıcı sabun.

Maydanoz sabunu: Cilde ve saç dökülmelerine iyi gelir. Ergenlik sivilcelerine de iyi gelir.

Menekşe sabunu: Hassas ciltlerde kızarıklık ve alerjide kullanılır.

 Meyankökü sabunu: Vitiligo, sedef, behçet, kanser ve lösemi hastalarında kullanılır.

Nane sabunu: Mikrop kırıcı sabundur. Özellikle emziren bayanlara tavsiye edilir.

Nar sabunu: Yaşlılığı tersine çeviren, cilt besleyici ve sıkılaştırıcı.

Okaliptus sabunu: Siyah nokta ve gözenekler için.

Okyanus sabunu: Ferahlatıcı duş sabunudur.

Orkide sabunu: Derin kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Pürüzsüz parlak bir cilt oluşmasını sağlar.

 

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 21:49
  1. Ağrı
  2. doğal sabun
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