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Doğal mirasa doğal dinlenme tesisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Şahinkaya Kanyonu Dinlenme Tesisi projesi ile doğal güzelliğe ziyarete giden turistler, tamamıyla doğaya uyumlu dinlenme tesisinde konaklama fırsatı yakalayacak.

23 Temmuz 2019 Salı 10:57
Doğal mirasa doğal dinlenme tesisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen Şahinkaya Kanyonu Dinlenme Tesisi projesi ile doğal güzelliğe ziyarete giden turistler, tamamıyla doğaya uyumlu dinlenme tesisinde konaklama fırsatı yakalayacak.


Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılında Samsun’da devam eden 65 SASKİ, 70 büyükşehir olmak üzere toplam 135 projesi bulunuyor. Projelerin toplam bedeli 703 milyon 739 bin TL olurken, projelerin fiziki gerçekleşmesi ise yüzde 58 civarında oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesinin ulaşım, altyapı, çevre, peyzaj, kültür, turizm, inşaat, eğitim ve spor gibi birçok alanda projeleri devam ediyor. Şahinkaya Kanyonu Dinlenme Tesisi projesi ile de Samsun’un doğal mirası olan Vezirköprü Şahinkaya Kanyonu’na gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin tamamen doğaya uygun tesislerde konaklaması ve dinlenmesi sağlanacak.



Şahinkaya Kanyonu Dinlenme Tesisi tamamıyla doğaya uyumlu


Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın açmış olduğu Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımları Mali Destek Programı kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan proje, hibe almaya hak kazandı. Proje finansmanının yüzde 62’si OKA, yüzde 38’i Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Proje kapsamında kanyon gezisi öncesi ve sonrasında ziyaretçilerin yemek yeme, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği yaklaşık 300 m2 taban alanlı, 2 katlı, taş ve ahşap görünümlü, tamamıyla doğaya uyumlu, manzaraya hakim, otopark ve piknik alanlarıyla bütünleşen kafeterya binasının ihalesi 2017 yılında tamamlandı. İnşaat çalışmaları tamamlanan tesis, geçici kabul aşamasında.



Bilim Merkezi Projesi


Tekkeköy ilçesi Gelemen mevkisinde yaklaşık 11 bin m2’lik parselde 7 bin 500 m2 inşaat alanına sahip olacak Bilim ve Teknoloji Merkezinin zemin stabilizasyon işi 2016 yılında tamamlanmış olup ihalesi 2017 yılında gerçekleştirildi. Tabliye döküm çalışmaları devam eden projenin amacı; yeni yetişen nesle bilimi sevdirmek ve kolay öğrenmesi için fiziksel ve kimyasal deneylerin yapılacağı laboratuvar ortamları oluşturacak ve buranın daha verimli olmasını sağlayacak eğitimler yer alacak. Yapı içerisinde aynı zamanda eğitim seminerleri verilebilecek toplantı salonu, yurt içi ve yurt dışı sergilerin yapılacağı bir sergi alanı bulunacak.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 10:57
  1. doğa
  2. bilim
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