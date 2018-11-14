Doğal malzeme makinede de temizlik için en iyi çözüm

1- Bulaşıklar İçinde Yıkanmadan Uzun Süre Bekletilmesi

Fazla kalabalık olmayan iki-üç kişilik ailelerde bulaşık makinesi hemen dolmaz. Birkaç günlük yıkamada gecikme, koku yapacaktır. Fazla kalabalık olmayan aileler için kısa programlı makineler ve daha küçük ebatlarda bulaşık makineleri var, keşke ondan alsaydınız!

2- Bulaşık Makinesinin Filtresinin Tıkanması

Bulaşıklardan akan kirli suyu süzen filtre, sık temizlenmelidir. Temizlenmeyen filtreler, borularda tıkanmaya ve orada biriken yemek artıklarının koku oluşturmasına sebep olacaktır. İki haftada bir filtrenin temizlenmesi gerekir.

3- Bulaşık Makinesinin Kirli Su Hortumunun Yağlanması

Aşırı yağlı bulaşıklar kirli su hortumuna yapışıp, pis su giderlerinde tıkanmaya, su taşkınlarına ve mutfakta kötü kokulara sebep olabilir. Düzenli aralıklarla bulaşık makinesi hortumunun değiştirilmesi sorunu ortadan kaldırır.

Doğal Yöntemlerle Çözümler

Bulaşık makinesinde yıkanan tabak, bardak ve tencereler, yiyecek ve içecekler yolu ile vücutla direk temas halindedir. Bu mutfak malzemelerinin üzerinde biriken kimyasal kalıntılar ağız yolu ile vücuda girer. Bu sebeple bulaşık makinesi temizliğinde, hazır kimyasal temizleyiciler değil, doğal yöntemlerin tercih edilmesi sağlık açısından önemlidir.

Sirke İle Bulaşık Makinesi Temizliği

Neredeyse evin, her tür temizliğinde kullanılan sirke, yıkama sırasında bulaşık makinesine ilave edilir ise hem kireç oluşumunu önleyecek hem de bulaşık makinesinin içini temizleyecektir. Yıkama haricinde, makine içini temizlemek amacı ile suyla karıştırılan sirke, bir bez yardımı ile kirli bölgelere sürülür. Sirke sayesinde kirlerin zorlanmadan çıktığını göreceksiniz. Sirke kokusu kalıcı değildir, hava ile temas ettikten kısa süre sonra yok olacaktır.

Karbonat Ve Limon İle

Limon ile sulandırılan karbonat, bir bez yardımı ile boş bulaşık makinesinin içine sürüldüğünde, fazla ovalamadan makine içinin temizlendiğini görebilirsiniz. Yine boş çalıştırılan bulaşık makinesi içinde bulunan karbonat, limon karışımının borulara temas etmesini ve boruların da temizlenmesini sağlayacaktır. Ayrıca bulaşık, deterjan gözüne karbonat koyup çalıştırmak da makine temizliği, kireç sökme ve kötü kokular için sağlıklı ve etkili bir yöntemdir.

Limon Tuzu Ve Boraks

Boraks, su, oksijen, sodyum ve bordan meydana gelen doğal bir mineraldir. Dezenfektan özelliği ile mutfaktaki bütün temizliklerde kullanılabilir. Sindirim sistemi ile direk temas etmesinden kaçınmak amacı ile kullanım sonrası iyi bir durulama gereklidir. Bulaşık makinesinin deterjan gözüne bir yemek kaşığı boraks, bir yemek kaşığı limon tuzu koyularak, makine çalıştırılır. Böylece bulaşık makinesinin temizlendiğini, kötü kokuların yok olduğunu göreceksiniz. Ama sonra bol duru su ile çalıştırıp borakstan da iyice temizlenmesi sağlanmalıdır.