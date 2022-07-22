Doğal kiraz suyu nasıl yapılır? Kiraz sapının faydaları nelerdir, hangi hastalıklara iyi gelir?

Yazın çok faydalı olan kirazın sapları gizli bir şifa deposu diyebiliriz. Kiraz sapı kurutularak tüketildiğinde pek çok hastalığa çare olabilmektedir. Peki kiraz sapının faydaları nelerdir?

Kiraz Sapının Faydaları Nelerdir?

Kiraz saplarında bulunan potasyum ve biyoflavanoidler sayesinde doğal bir idrar söktürücüdür.

Böbrek ve idrar yolunu temizleyerek, iltihap oluşumunu önler. Bununla birlikte idrar yolunda oluşabilecek enfeksiyonların azalmasını sağlar.

Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır. Bu yüzden detoks programlarında da kullanılabilir.

Vücuttaki atıkların giderilmesini sağladığı için selülit ve yağ oluşumunu önler, zayıflamaya yardımcı olur.

Vücutta ödem oluşumunu azaltır.

Sakinleştirici özelliği sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. Stres ve depresyon gibi rahatsızlıkların azalmasını sağlar.

Ciltte oluşan sivilce, siyah nokta ve lekelere karşı etkilidir.

Böbreklerin taş ve kum yapmasını önler.

Regl döneminde oluşan şişkinlikleri ve ağrıları azaltır.

Kiraz sapı hangi hastalıklara iyi gelir?

Kiraz saplarında bulunan potasyum ve biyoflavanoidler sayesinde doğal bir idrar söktürücüdür. Böbrek ve idrar yolunu temizleyerek, iltihap oluşumunu önler. Bununla birlikte idrar yolunda oluşabilecek enfeksiyonların azalmasını sağlar. Vücuttaki toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

Kiraz Sapı Nasıl Tüketilir?

Yaz mevsiminde tüketilen kirazların sapları toplanır. Bu saplar bir bezin üzerine serilerek kurumaya bırakılır. Kuruyan kiraz sapları çay yapmak üzere saklanır. Kiraz sapı çayı hazırlanması oldukça kolay bir çaydır. Ancak tüketilmesi esnasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.

Kiraz Sapı Çayı Tüketilirken Nelere Dikkat Edilmeli

Kiraz sapı çayı tüketirken dikkatli olmakta fayda vardır. Eğer bir sağlık sorununuz varsa bu çayı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Çünkü size faydalı olmasını istediğiniz için içtiğiniz bu çay bir başka yere zarar verebilir. Bunun yanında kuvvetli bir söktürücü olması sebebi ile fazla kullanımı yararlı olan maddelerin kaybına sebep olabilir. Örneğin fazla tüketimi vücuttaki kalsiyumun dışarı atılmasına sebep olabilir. Bu sebeple böbrek taşı olanların tüketirken dikkat etmesi oldukça önemlidir. Böbrek problemi olanların kullanımında mutlaka doktora danışması gerekmektedir. İdeal kullanım miktarını doktorunuz ile belirleyebilirsiniz. Böbrek ağrısı çekenler alternatif bitkiler ile kiraz sapını karıştırarak başka çaylar da elde edebilirler.

Kiraz sapı çayının zararları nelerdir, yan etkisi var mıdır?

Kiraz sapının kan sulandırıcı etkisi olduğu için fazla tüketimde insan vücuduna zarar verebilmektedir. Olası bir kanama ve yaralanma olduğu zaman kanı durdurmak zor olabilmektedir. Kiraz sapı çayının ödem atıcı etkisi bulunmaktadır. Ödem attırıcı etkisi sayesinde fazla tüketimi zarar verebilmektedir.

Peki kiraz sapı çayı nasıl yapılır?

Kiraz Sapı Çayı Nasıl Yapılır?

Kiraz Sapı Çayı için bir demlemede 20 sap yeterli olacaktır. 20 tane kiraz sapı üzerine 2 su bardağı su ekleyerek ateşe koyun ve 10 dakika kaynamasını sağlayın. Ardından süzerek soğumasını bekleyin. Ilık hale gelen çayınızı süzün. Bir çay bardağı içmemiz yeterli olacaktır. Eğer dilerseniz tadını güzel yapmak için biraz limon sıkarak da tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Kiraz sapı çayı kilo vermek isteyenlerin de sık sık kullandığı bir formül. Peki kiraz sapı çayı kilo vermeye gerçekten yardımcı mı?

Doğal Kiraz Suyu Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo taze kiraz

3 litre su

1- 1,5 su bardağı toz şeker

Doğal Kiraz Suyu Tarifi Nasıl Yapılır?

Yıkanmış, sapları çıkarılmış kirazlar tencereye alınır, üzerine su eklenir, kaynatılır. Kirazlar yumuşadığında ocağın altını kapatın. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyin. Karıştırın.

Şeker oranı yetersizse yarım su bardağı daha toz şeker ekleyin. (Kirazların lezzetine göre şeker ölçüsü farklılık gösterebilir. ) Haşlanmış kirazlar suyuyla birlikte ılık olması için bekletilir.

Ilık olduğu zaman blenderden geçirilir. Püre gibi yapılır. Sonra süzme işlemi gerçekleştirilir. Haşlanmış kirazlar suyuyla birlikte süzgeçle dökülür. Kaşıkla veya kevgirle karıştırılarak süzme işlemi yapılır. Süzülen kiraz suyu şişelere doldurulur. İsterseniz buzdolabına koyup soğuk olarak tüketin. İsterseniz plastik şişelere doldurup buzluğa atın, kışın tüketin. Tercih sizin.

Not; Şeker oranını kendi damak tadınıza göre azaltabilir veya artırabilirsiniz.

Böbrek Sancısının Panzehiri Alternatif Kiraz Sapı Çayı

Kiraz Sapı çayını yalnızca kiraz saplarından yapabileceğiniz gibi başka çaylara da ekleyebilirsiniz. Özellikle böbrek sancılarının panzehiri olan çay tarifi...

Malzemeler :

1 tutam mısır püskülü

7 tane kiraz sapı

Bir tutam maydanoz

2 su bardağı şu

Yapılışı:

Tüm malzemeyi cezveye koyun. Üzerine suyunuzu ekleyin. Ardından 10 dakika boyunca kaynayan çayınızı süzün ve biraz soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kokusu ya da tadı biraz ağır olabilir. Bunu önlemek için limon ya da tarçın kullanabilirsiniz.

Bu çayı nadir tüketmenizde fayda vardır. Çünkü bu çay kuvvetli bir çaydır. Kiraz sapı çayını herkes tüketebilir. Fakat bu çayı yalnızca idrar yolu enfeksiyonu olan ya da böbrek ağrısı olan hastaların tüketmesi tavsiye edilir. Bu karışımı tüketme sıklığınız oldukça düşük olmalıdır. Örneğin ağrılarınız başladığı zaman ayda bir almanız iyi olacaktır. Her durumda olduğu gibi bu durumda da bu çayı tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanızda fayda olacaktır.