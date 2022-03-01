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Ekonomi Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi
Ekonomi

Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi

Doğal gazda, mart ayında mesken ve sanayi aboneleri için geçerli tarife sabit kaldı, elektrik üretim amaçlı tarifeye yüzde 18,3 zam yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 08:26:00 -
Doğal gazda mesken ve sanayi tarifesi değişmedi, santrallere yüzde 18 zam geldi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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