  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Abdülhamid'in torunundan Fatih Erbakan'a olay çağrı: Yeniden Refah'taki o isimleri acilen temizlemeli

Kızılcık Şerbeti Ramazan ayında mide bulandırdı

Son fırsatı kaçırmayın! 25 Mart altın fiyatları ne kadar oldu? İslam Memiş yaz aylarındaki yeni rakamı duyurdu

ZAHA'nın teslimatlarına başlandı! Büyük gurur... Öyle bir özelliği var ki...

Kılıçdaroğlu'ndan skandal çıkış! Rezalet ki ne rezalet

"Erdoğan üniversite mezunu değil" diyen budalaları şapa oturtacak fotoğraflar

Dünyanın merakla beklediği TB3 SİHA ile ilgili bomba gelişme! Öyle bir özelliği var ki henüz hiçbir ülke bunu yapamadı

Dünyaya duyurdular! Rusya 11 füze ile vurdu

Meral Akşener'e büyük şok! Ha bu da sana dert olsun! Bakalım şimdi ne yapacak?

Binance'de parası olan yandı işlemler durdu! Bitcoin ise yeniden kritik seviyenin altında!
Ekonomi Doğal gazda flaş gelişme! Böyle duyuruldu
Ekonomi

Doğal gazda flaş gelişme! Böyle duyuruldu

Yeniakit Publisher
2023-03-25 15:55:00 -
Doğal gazda flaş gelişme! Böyle duyuruldu

Avrupa'da doğal gaz fiyatları 20 ayın en düşük seviyesine düşerken, Avrupa endüstriyel gaz talebinin arttığına dair geçici bir işaret olarak endüstriler tekrar gaz kullanımına dönüyor.

Avrupa'da doğal gaz fiyatları 20 ayın en düşük seviyesine düşerken, Avrupa endüstriyel gaz talebinin arttığına dair geçici bir işaret olarak endüstriler tekrar gaz kullanımına dönüyor.

Avrupa'nın gaz ticareti için bir ölçüt olan TTF merkezindeki ön ay vadeli işlemleri, bu hafta başlarında sıcaklıklar yükselirken, megavat-saat (MWh) başına 40 euro'nun (43,52 dolar) altına düştü.

Temmuz 2021'den bu yana en düşük fiyat görülürken rafineri sektörü, şimdiden gaz talebinin artacağının sinyallerini veriyor. 

Daha ucuz gaz, Avrupa endüstrisi için olumlu bir haber olsa da, endüstriyel gaz kullanımındaki artış, kıtanın 2023/2024 kışına hazırlanacağı bu yılın ilerleyen dönemlerinde Avrupa'nın gaz depolama arzı için sorun oluşturabilir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yine de, en büyük endüstrilerinden biri olan Almanya'nın kimya sektörüne göre, Avrupa'da endüstriyel üretimdeki toparlanma yavaş olacak.

Alman kimya derneği VCI, bu ayın başlarında yayınladığı bir raporda , "Almanya'nın üçüncü en büyük endüstrisinde geleceğe yönelik görünüm bir şekilde aydınlandı" dedi.

Dernek, "Bu arada, son aylarda enerji ve hammadde fiyatlarındaki büyük düşüş, dibe ulaşılmış gibi görünen durumu stabilize etti" dedi, ancak güçlü bir toparlanma beklemediğini de sözlerine ekledi. VCI'a göre, diğer lokasyonlara kıyasla yüksek enerji maliyetleri, sipariş eksikliği ve lokasyon sorunları başlıca endişeler olmaya devam ediyor.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23