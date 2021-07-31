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Ekonomi Doğal gazda ağustos tarifesi belli oldu
Ekonomi

Doğal gazda ağustos tarifesi belli oldu

Doğal gazda ağustos ayında geçerli olacak fiyat tarifeleri, değişik yapılmayarak tüm abone gruplarında sabit tutuldu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 22:56:00 -
Doğal gazda ağustos tarifesi belli oldu

Doğal gazda ağustos ayında geçerli olacak fiyat tarifelerinin, tüm abone gruplarında sabit tutulduğu bildirildi.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ağustos ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine uyguladığı satış fiyatı, mevcut tarifede olduğu gibi 1000 metreküp doğal gaz için 1488 lira, sanayi aboneleri için ise 1783 lira 354 kuruş olarak belirlendi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

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