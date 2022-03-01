Doğal gaza yüzde 18 zam! Meskenlere yansımadı

Doğal gazda dünyanın en büyük tedarikçilerden biri olan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ardından da Moskova'ya bir dizi yaptırımların uygulanmasıyla doğal gaz fiyatlarında artış bekleniyordu. Aylık olarak hesaplanan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde mart ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Konutlara yansımayacak

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine martta uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu. Sanayi abonelerinin tarifesinde de 1000 metreküp gazın fiyatı 6 bin 300 lira olarak kayda geçti.

Sanrallere zam

Elektrik üretim amaçlı tarife ise yüzde 18,3 artışla 1000 metreküp doğal gaz için 7 bin 450 liraya çıktı.