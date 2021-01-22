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Ekonomi Doğal gaz tüketiminde rekor tazelendi
Ekonomi

Doğal gaz tüketiminde rekor tazelendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün 280 milyon metreküplük doğal gaz tüketimiyle yeni bir rekor kırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 10:03:00 -
Doğal gaz tüketiminde rekor tazelendi

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “rekor talebin rekor arzla” kısıntı olmadan karşılandığını ifade etti. Önceki gün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arzla doğal gazda rekor tazelendiğini aktaran Dönmez, en yüksek tüketimin 51,6 milyon metreküple İstanbul, 23,9 milyon metreküple Ankara ve 13,9 milyon metreküple İzmir’de gerçekleştiğini kaydetti.

Doğal gazda bir gün önce de 272,3 milyon metreküplük rekor tüketim, 274,2 milyon metreküp arzla karşılanmıştı.

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