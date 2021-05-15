Doğal gaz keşfiyle ekonomide yeni bir çığır açılıyor

Buğra Kardan

Sondaj gemisi Fatih’in Karadeniz’in Tuna 1 bölgesinde bulduğu doğal gaz rezervi, Türkiye’yi enerji üssüne dönüştürecek. 405 milyar metreküplük rezerv, ülkenin üretimine ve ihracatına kuvvet katacak.

Yatırımlar artacak

Tarihi doğal gaz keşfi, ekonomide yeni bir dönemi başlatacak. Keşif, yerli ve yabancı yatırımlarının artmasına imkân tanıyacak. Dünyaca ünlü gruplar ve şirketler, doğal gazı çıkarmak için yarışa girecek. Bu yarış Türkiye’ye para girişini arttıracak.

Dışa bağımlılık azalacak

2023’te tüketicinin kullanımına sunulacak doğal gaz, enerjide dışa bağımlılığı da azaltacak; 15 milyar dolara varan ithalat maliyetini önemli oranda düşürecek. Çünkü Türkiye’nin doğal gaz satın aldığı ülkelerle yapacağı görüşmelerde eli güçlenecek. Böylece tüketicinin enerji faturası hafifleyecek.

Önemli avantajlar sağlıyor

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yunus Furuncu, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın Türkiye’ye önemli avantajlar sağlayacağına işaret ediyor. Furuncu, “2021 sonunda bitecek uzun dönemli 18 milyar metreküplük kontratlar, keşifle beraber ya daha uygun bir fiyatla yenilenecek ya da sonlandırılacaktır. Böylece 2023’ten önce bulunan doğal gaz tüketiciye olumlu yansıyacaktır” ifadelerini kullanıyor.

İlerleme kat edilecek

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2020’de verdiği doğal gaz müjdesi ekonomik ve jeopolitik açıdan Türkiye’ye önemli kazanımlar sunacaktır” diyen Furuncu, şunları kaydediyor: “405 milyar metreküplük rezerv, enerjide yerli üretimi yukarı taşıyacaktır. Doğal gaz ithalatının önemli bir bölümünün ortadan kalkmasıyla cari açık daralacaktır. Bu sayede kurları ve faizleri daha fazla kontrol etme imkânı elde edecek olan Türkiye’nin uluslararası kredibilitesi artacaktır. Böylece ekonomi, daha sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecektir. Ülkemiz, devler ligine yani ilk 10’a girme yolunda ilerleme kat edecektir.”

Fiyatlar çok kritik

3 sene içinde tüketiciyle buluşturulacak doğal gazın enerji fiyatlarını makul seviyeye indireceğini vurgulayan Furuncu, şöyle devam ediyor: “Hiç kuşkusuz, Türkiye daha rekabetçi bir üretim modeline geçme şansını da yakalayacaktır. Öbür taraftan demir-çelik, çimento, kâğıt ve cam sektörlerinde enerji maliyetleri yüzde 50’lere kadar çıkmaktadır. Bu da enerji fiyatlarını kritik hale getirmektedir. Ayrıca enflasyon üzerinde enerji maliyetleri yüksek oranda etkilidir. Dolayısıyla ülkemizin enflasyonu kontrol altına alması için yerli enerji üretmesi çok ama çok önemlidir. Aynı şekilde uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesi Türkiye gibi ithalatçı ülkelere büyük bir yük getirmektedir. Bu sebeple Türkiye’nin kendi öz kaynaklarından temin edeceği enerji, ekonominin güçlenmesini sağlarken uluslararası piyasalardaki olumsuzlukların da Türkiye’ye etkilerini sınırlayacaktır.”

Elimiz güçlendi

Enerjide yerlileşme adımlarının hızlandığına dikkati çeken Furuncu, şu görüşleri paylaşıyor: “Türkiye, ortaya koyduğu stratejiyle yenilenebilir kaynaklara ağırlık vererek yerli enerji üretimini arttırma çabası içerisindedir. Hiç şüphesiz, Karadeniz doğal gazı enerji alanında yerlileşmeye olumlu katkıda bulunacaktır. Böylece dünya genelinde büyük ülkelerin takip ettiği stratejiyi Türkiye de hayata geçirerek enerji güvenliğini arttıracaktır. Türkiye’nin öz kaynakları olan hidroelektrik, güneş ve rüzgâr santralleriyle elektrik ürettiği görülmektedir. Ülkenin elektrik üretiminde yüzde 11 oranında linyit kullandığı gözlenmektedir. Nihayetinde Türkiye’nin enerji portföyünü oluştururken petrolsüz ve doğal gazsız yüzde 100 kendi öz kaynaklarıyla hareket etmesinin sürdürülebilirlik açısından zor olduğu ortadadır. Ancak Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz bu alanda Türkiye’nin elini güçlendirmektedir.”

Ön plana çıkıyoruz

Doğal gaz keşfinin istihdamı arttıracağının altını çizen Furuncu, şunları söylüyor: “Enerji sektöründen daha çok aile ekmek yiyecektir. Üniversitelerde mühendis, tekniker ve teknisyen gibi kategorilerde daha fazla program açılacaktır. Enerji alanında nitelikli çalışan sayısı yükseltilecektir. Enerji sektörünün önemli aşamalar alacağı anlaşılmaktadır. Üretimin daha fazla artmasıyla sektörün büyüyeceği ve Türkiye’nin enerji merkezi konumunu güçlendireceği öngörülmektedir. Ülkenin uluslararası enerji projelerinde de öne çıkma olanağı artacaktır.”