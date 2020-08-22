Doğal gaz keşfini hazmedemediler! Fitch'ten skandal Türkiye notu

Ekonomide gözler dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı açıklama ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye ile ilgili yapacağı değerlendirmeye çevrilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Karadeniz’de Fatih sondaj gemisinin doğal gaz rezervi bulduğunu açıklaması ile altın ve dolarda düşüş yaşanırken Türk şirketlerinin hisseleri de değer kazandı.

Erdoğan’ın müjdesinin ardından kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’ye vereceği not beklenmeye başlandı. Türkiye saati ile saat 23:00’ten sonra açıklanan sonuçta Türkiye'nin kredi notu "BB-" olarak teyit edilirken görünümünü ise durağandan negatif'e çekildi.

Koronavirüsün ekonomiye olan etkilerinden en az etkilenen ülke olan Türkiye ile ilgili Fitch’in yapacağı değerlendirmede görünüm ve notta her hangi bir değişiklik beklenmiyordu.

Türkiye ile ilgili yaptığı değerlendirmede dış finansman risklerinin kötüleştiğini kaydeden Fitch, döviz rezervlerinin azalmasının, izlenen zayıf para politikasının ve kısmen güçlü kredi teşviki ile beslenen cari açığın dış finansman risklerini daha da yükselttiğini öne sürdü.

Mart ayından güncel duruma kadar TL’nin dolar karşısında yüzde 16 değer kaybettiği hatırlatılan kararda reel faiz oranlarındaki keskin düşüşün enflasyon beklentilerini ve para politikasının güvenilirliğini azalttığı belirtildi.