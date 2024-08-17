Doğal gaz hattında bomba bulundu! Facia kıl payı önlendi
Mardin’de doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmasında el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Çağ-Çağ Caddesi’nde meydana geldi. Doğal gaz hattı döşenmesi için iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında işçiler, el yapımı patlayıcı düzeneği fark etti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2015'TEN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Kazılan alanın çevresi güvenlik şeridi ile kapatılarak boşaltılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi. EYP’nin 2015’te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.
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