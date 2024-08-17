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Gündem Doğal gaz hattında bomba bulundu! Facia kıl payı önlendi
Gündem

Doğal gaz hattında bomba bulundu! Facia kıl payı önlendi

Yeniakit Publisher
2024-08-17 20:06:00 -
Doğal gaz hattında bomba bulundu! Facia kıl payı önlendi

Mardin’de doğal gaz hattı çalışmasında el yapımı patlayıcı bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde doğal gaz hattı için yapılan kazı çalışmasında el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Fırat Mahallesi Çağ-Çağ Caddesi’nde meydana geldi. Doğal gaz hattı döşenmesi için iş makinesi ile yapılan kazı çalışmasında işçiler, el yapımı patlayıcı düzeneği fark etti. İhbarla bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

2015'TEN KALDIĞI TAHMİN EDİLİYOR

 

Kazılan alanın çevresi güvenlik şeridi ile kapatılarak boşaltılırken, bomba imha ekiplerine haber verildi. EYP’nin 2015’te yaşanan hendek olaylarında döşendiği tahmin ediliyor.
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