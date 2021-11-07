“Doğal gaz faturasının yarısını devlet karşılıyor”

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen “Türkiye 2023 Zirvesi ve A Para Sohbetleri” programına video konferans yöntemiyle katıldı.

Teknik altyapımız güçlü

Salgın şartlarının toplum üzerindeki ekonomik etkilerini hafifletebilmek için destekler verildiğini vurgulayan Dönmez, “Cumhurbaşkanımızın da açılış konuşmasında belirttiği gibi bu yılı belki çift haneli büyümeyle kapatacağız. Elektrikte tüketim artışı yaklaşık yüzde 8-9, doğal gazda yüzde 20-22 bandında. Bu yıl 10 milyar metreküp daha fazla doğal gaz tüketilecek. Teknik altyapımız hamdolsun oldukça güçlü. Ülkeye giriş kapasiteleri ve giriş kapılarının artırılması sayesinde ciddi bir kapasiteye ulaştık” diye konuştu. Dönmez, doğal gazda kaynak çeşitliliğini artırdıklarını dile getirerek, “Azerbaycan ile yeni bir kontrat yaptık. Rusya ve Gazprom ile yıl sonu bitecek bazı kontratlar vardı. Önümüzdeki yılın başından itibaren o kontratlar bir miktar artmak suretiyle artan talebi karşılamak üzere yenileme söz konusu olacak. Tedarikçiler sevkiyat plan programlarına uyduğu takdirde inşallah doğal gazda ve elektrikte biz bir sıkıntı yaşamadan atlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

60 milyarlık ÖTV alınmadı

Küresel enerji sektöründe fiyatlarda büyük artışlar olduğuna değinen Dönmez, “Bu fiyat artışlarını konutlara en az yansıtan ülkelerden birisiyiz. Yıllık ortalamaya baktığımızda neredeyse faturanın yarısını hazineden karşılar hale geldik. Fiyat artışlarını kaynağında fonlayarak yansıtıyoruz. Daha iyi anlaşılması için faturadan örneklendirmek gerek. Elektriğe bu ay 150 lira ödediyseniz bu kadarlık kısmı da devlet kendi bütçesinden karşıladı” diye konuştu.

Doğal gazda da benzer durumun söz konusu olduğunu aktaran Dönmez, “Akaryakıta gelince, ham petrol fiyatlarındaki artış yüzde 117 oldu ama bunun çok az kısmını yansıttık. Eşel mobil uygulamasından kaynaklanan 50-60 milyar lira ÖTV’yi hazine almamış oldu” ifadelerini kullandı.