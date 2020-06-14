  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Doğal gaz faturalarıyla ilgili önemli gelişme! Fiyatlar düşecek

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye, petrol fiyatlarındaki gerilemenin meyvelerini yılın ikinci yarısında toplamaya başlayacak. Yeni kontrat sözleşmeleriyle ödenecek fiyat aşağı düşecek.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 07:03:00 - 2020-06-14 07:12:43
Doğal gaz faturalarıyla ilgili önemli gelişme! Fiyatlar düşecek

Brent petroldeki tarihi düşüş, doğal gaz alım fiyatlarıyla ilgili hesaplamaları da güncelleyecek. Bu kapsamda ithalat fiyatları düşecek, Rusya'ya daha az ödeme yapılacak.

Türkiye'nin ödeyeceği fiyat aşağı düşecek

Türkiye, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere ikinci çeyrekte ithal ettiği her 1.000 metreküp gaz için ortalama 230 dolar ödüyor. Fiyat, önümüzdeki süreçte petroldeki düşüşe bağlı olarak gerileyecek. Buna yönelik hesaplamalar büyük ölçüde tamamlandı. Gaz fiyatlarında yeni kontrat sözleşmelerinin, 1 Temmuz'da 183 dolar seviyesinden gerçekleşmesi öngörülüyor. Yani her bin metreküp gazda 47 dolar ucuzluk sağlanacak.

Faturalara ekim ayında yansıyacak

Söz konusu indirimin hane halkına yansıması ise ekim ayını bulacak. Kış başında yapılacak düzenleme ile birlikte, faturalarda yüzde 20 civarında düşüş bekleniyor.

Türkiye, yılda 45 milyar metreküp doğal gaz tüketiyor. Rusya, Azerbaycan ve İran'dan boru hatları üzerinden uzun dönemli anlaşmalarla gaz ithal ediliyor. Son yıllarda BOTAŞ, fiyatı daha ucuz olan sıvılaştırılmış gaz alımına da ağırlık vererek, fiyatları dengede tuttu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı