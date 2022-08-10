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Yerel Doğal gaz çalışmasında skandal! 3 asırlık anıt ağaca zarar verenler hakkında suç duyurusu
Yerel

Doğal gaz çalışmasında skandal! 3 asırlık anıt ağaca zarar verenler hakkında suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman'da 270 yıllık anıt ağacın zarar görmesine neden olan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-10 23:59:00 -
Doğal gaz çalışmasında skandal! 3 asırlık anıt ağaca zarar verenler hakkında suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adıyaman’ın Tut ilçesindeki doğal gaz kazı çalışmalarında 270 yıllık anıt ağacın köklerine zarar verilmesi üzerine inceleme başlattı.

Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin incelemesi sonucunda 23 Şubat 2010 tarihinde tescillenen çınar ağacının köklerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Ekipler tarafından doğal gaz kazı çalışması durdurularak, anıt ağacın iyileştirilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bakanlık, anıt ağacın zarar görmesine neden olan sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.

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