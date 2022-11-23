  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğal gaz boru hattına yıldırım isabet etti
Aktüel

Doğal gaz boru hattına yıldırım isabet etti

Manisa'da yıldırımın isabet ettiği doğal gaz boru hattında yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-11-23 19:57:00 -
Doğal gaz boru hattına yıldırım isabet etti

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yıldırımın isabet ettiği doğal gaz boru hattında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Beyoba Mahallesi kırsalında doğal gaz boru hattına yıldırım isabet etti. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz firması yetkilileri de olay yerine gelip gazı kesti.

Yangının kontrol altına alınması üzerine boru hattında onarım çalışması başlatıldı.

Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23