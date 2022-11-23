Doğal gaz boru hattına yıldırım isabet etti
Manisa'da yıldırımın isabet ettiği doğal gaz boru hattında yangın çıktı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde yıldırımın isabet ettiği doğal gaz boru hattında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Beyoba Mahallesi kırsalında doğal gaz boru hattına yıldırım isabet etti. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ve jandarma ekipleri, güvenlik önlemi aldı. Doğal gaz firması yetkilileri de olay yerine gelip gazı kesti.
Yangının kontrol altına alınması üzerine boru hattında onarım çalışması başlatıldı.
Olayda can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.