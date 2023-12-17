Doğal balgam söktürücü kuru öksürüğü anında kesiyor, iyi geliyor! Herkes böyle atlatmış! Sağlık için faydaları say say bitmiyor!

Ev Yapımı Doğal Antibiyotik: ‘‘Baharatlı Bal Kürü’’

Merhabalar, bugün sizlere özellikle kış aylarında bizi sıkıntıya sokan boğaz enfeksiyonları, kuru öksürük, şiddetli boğaz ağrıları, bademcik şişmeleri, üst solunum yolları gibi rahatsızlıkların tedavisinde oldukça güzel etkiler veren, balgam söktürücü özelliği ile de ciğerlerimizi oldukça rahatlatacak olan ev yapımı doğal bir antibiyotikten bahsedeceğiz.

Baharatlı bal kürünün içerisinde şifası saymakla bitmeyen limon, çeşitli baharat ve bal kullanacağız. Bal çeşitlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Fakat kestane balını tercih etmeniz daha faydalı olacaktır. Karışımdaki bütün malzemeler, balın içerisine öz sularını bıraktığında, ortaya inanılmaz bir şifalı kürün çıktığını zaman içerisinde göreceksiniz. Ayrıca bu kürü limon kabukları ile birlikte kullanacağımız için kabuklarının iyice temiz olması gerekiyor. Limon kabuğunun temiz olduğundan emin değilseniz eğer biraz sirkeli suda bekletebilirsiniz.

Kullanmış olduğumuz; zencefil, tarçın, karabiber ve zerdeçal baharatlarının hepsinin bağışıklığı güçlendirme özelliği var. Bu baharatlar vücuttaki kan akış hızını arttırarak, vücudumuza giren virüse karşı da bir dayanıklılık kazandırır. Özellikle zencefil; üst solunum yolları enfeksiyonlarında bağışıklığı inanılmaz derecede güçlendiriyor.

Hazırladığımız bu kürün ölçüleri 250 gramlık bir kavanoza göredir. Fakat isterseniz ölçüleri 2 katına çıkararak, yarım kilo bir kavanoza da bu kürü yapabilirsiniz. Bu baharatlı bal kürünü bittikçe yenileyebilirsiniz.

Doğal Balgam Söktürücü Kürü Malzemeler

250 gramlık bir kavanoz için

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1 tane limon

5-6 santim uzunluğunda taze zencefil

Yarım çay kaşığı zencefil

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı bal

Doğal Balgam Söktürücü Baharatlı Bal Kürünün Yapılışı

Öncelikle 1 tane limonu balın içerisinde tamamen özünü bırakması için, ince halkalar halinde doğruyoruz.

Doğradığımız limonun çekirdeklerini mutlaka çıkarıyoruz ve kavanoza yerleştiriyoruz..

Daha sonra bir miktar zencefili, küp küp doğrayarak, rendeleyerek veya küçük parçalara bölmek üzere tercih ettiğimiz şekilde kesiyoruz. Fakat özündeki maddenin, tüm malzemelerle karışmasını sağlamak için mümkün oldukça küçük parçalar halinde doğrayarak kavanoza dolduruyoruz.

Yarımşar çay kaşığı; zencefil, zerdeçal, tarçın ve karabiberi önce bir tabakta karıştırdıktan sonra kavanoza ilave ediyoruz.

Üzerine 2 yemek kaşığı balı da ilave edip güzelce karıştırıyoruz.

Karıştırma işlemini tamamladıktan sonra kavanozun kapağını kapatıp, buzdolabında en az 6 saat kadar bekletiyoruz.

Baharatlı bal kürünü 6 saat beklettikten sonra yetişkinler; sabah akşam 1 tatlı kaşığı, çocuklar ise bir çay kaşığı oranında kullanabilir.