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Doğal alanlar halkın hizmetine sunulacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğa harikası alanlar bakımı yapılarak halkın hizmetine sunulacak.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33
Doğal alanlar halkın hizmetine sunulacak

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde doğa harikası alanlar bakımı yapılarak halkın hizmetine sunulacak.


Yenişehir Belediyesi, doğa harikası yerlerin bakımını yaparak halkın hizmetine sunmak için çalışmalara başladı. Eski İncirli köyünün olduğu mevkide bulunan alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Davut Aydın, “Burası eski İncirli köyümüzün olduğu yer. Tamamen tabiatla iç içe kalmış çok güzel bir alan. Bu alanda bulunan ağacın arasından çıkan su suyu içilebilen bir sudur. Buraya hafta sonu vatandaşlarımız pikniğe geliyormuş. Vatandaşlarımızın rahat etmesi için bu alanı düzenleyeceğiz. Buralara piknik masaları koyacağız. Çok güzel bir yer. Halkımızın belirli bir kısmı deniz kenarına tatile gidemiyor belki, ama kendilerine çok yakın piknik yapabilecekleri, hem de tarihimizin ön plana çıkacağı yerlerimiz var. Bizde Yenişehir Belediyesi olarak halkımızın rahat edebilmesi için katkıda bulunacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33
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