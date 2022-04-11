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Dünya Doğal afette tatile gittiği ortaya çıkmıştı! Alman bakan istifa etti
Dünya

Doğal afette tatile gittiği ortaya çıkmıştı! Alman bakan istifa etti

Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, geçen yıl ülkede meydana gelen sel felaketinde tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine yapılan siyasi baskılar sonrası görevi bıraktı. Akıllara, bu yıl İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda olan CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yurt dışında kayak tatilinde olan sözcüsü Murat Ongun geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 16:34:00 -
Doğal afette tatile gittiği ortaya çıkmıştı! Alman bakan istifa etti

Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, geçen yıl ülkede meydana gelen sel felaketinde tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine yapılan siyasi baskılar sonrası görevi bıraktı. Akıllara, bu yıl İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sırasında İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balıkçıda olan CHP'li İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yurt dışında kayak tatilinde olan sözcüsü Murat Ongun geldi.

Anne Spiegel'in Bakanlık çalışanlarına yolladığı e-postada "Bunu, büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum." ifadesini kullandığı öğrenildi.

Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Omid Nouripour, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada, Spiegel'in doğru bir adım attığını söyledi.

Nouripur, Anne Spiegel'in siyasi arenada var olmayan bir şeffaflık ve açıklıkla hatalarını kabul ettiğini ve bu nedenle saygıyı hak ettiği vurgulayarak "İstifa kararı doğru bir adımdı. Halefi için derhal bir teklif sunacağız." dedi.

2021 yazında o dönem Rheinland-Pfalz Eyalet Çevre Bakanı olan Spiegel, 134 kişinin öldüğü sel felaketinde 4 haftalığına tatile çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan yoğun eleştiri almıştı. Spiegel eleştiriler üzerine özür dilemiş fakat istifa etmemişti.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffman da yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'ün Aile Bakanı Anne Spiegel'in görevinden ayrılma kararını büyük saygıyla karşıladığını bildirdi.

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Yorumlar

kuark

cok tecrübesizmiş insan gelir bi gorunur cizme falan giyer aksam hoop tekrar tatil yerine ucuverir.illa bizim belediye baskanımızdan ders mi alman gerekiyor comez
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