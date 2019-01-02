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Doğada çözünen poşetler de ücretli mi olacak?

Ülke genelinde doğanın kirlenmesini önlemek için ücretli poşet uygulaması başladı. Peki doğada çözünen poşetler de ücretli mi olacak?

02 Ocak 2019 Çarşamba 20:34
Doğada çözünen poşetler de ücretli mi olacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesine karar verdiği ücretli poşet uygulaması dün başladı.

Vatandaşlar, eczanede verilen, doğada çözünen poşetlerden de ücret alındığını bildirdi.

Üsküdar'da bir eczaneden ilaç alan ve doğayı kirletmeyen poşete de ücret ödediğini bildiren vatandaş, bu durumun aklında soru işareti oluşturduğunu belirtti.

Yetkililerin bu konuda açıklama yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 20:34
  1. paralı poşet
  2. ücretli poşet
  3. eczane poşet

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