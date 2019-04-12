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Doğada bulunan angut kuşu koruma altına alındı

Konya’nın Akören ilçesinde, doğada uçamaz vaziyette bulunan koruma altındaki türlerden angut kuşu tedavi altına alındı.

12 Nisan 2019 Cuma 13:06
Doğada bulunan angut kuşu koruma altına alındı

Konya’nın Akören ilçesinde, doğada uçamaz vaziyette bulunan koruma altındaki türlerden angut kuşu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Konya’nın Akören ilçesi May Barajı çevresinde bir vatandaş tarafından uçamaz halde, hasta olduğu düşünülen bir kuş bulunduğu bildirildi. Haber verilmesi üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek teslim aldığı kuşun dünyada tek eşli nadir kuş türlerinden olduğu için koruma altında olan angut kuşu olduğunu belirledi. Hasta olduğu tespit edilen angut kuşunun Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim edildiği, tedavisini müteakip yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 13:06
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