Doğa koruma ekipleri, Tuzla'da 6 flamingo ve 1 vervet maymununa el koydu

İSTANBUL (AA) - Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü, Tuzla'daki bir restoranda sergilenen ve bulundurma evrakları olmayan 6 flamingo ve 1 vervet maymununa el koyarak, işletme sahibine 8 bin TL para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, bölge müdürlüğüne yasa dışı hayvan ticaretine yönelik ihbar geldiğini belirtti.

Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'ndeki bir restoran içerisinde sergilenen ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CİTES) kapsamında bulundurma evrakları olmayan 6 flamingo ve 1 vervet maymununa el konulduğunu ifade eden Ulu, ş yeri sahibi hakkında idari işlem başlatıldığını aktardı.

CİTES gereği "4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereği Koruma Altına alınan Av ve Yaban Hayvanlarını Bulundurma" kanunu kapsamında, el konulan flamingolar ve vervet maymunu için 18/1 maddesinden 8 bin TL idari para cezası uygulandığını belirten Ulu, el konulan hayvanların Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce protokolü yapılan rehabilitasyon merkezinde yaşamlarına devam edeceğini kaydetti.

Ulu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya illerinde gerek Kara AvcılığıKanunu kapsamında yaban hayvanı bulundurma, gerekse CİTES kapsamında yasa dışı üretim, bulundurma ve ticareti yapılan bu hayvanların korunması ve yaşaması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.