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Dodurga’da 14 milyon ton kömür rezervi bulunuyor

Türkiye’de ihtiyaç sahiplerinin kömür ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Çorum’un Dodurga ilçesindeki maden ocaklarında 14 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu bildirildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:57
Dodurga’da 14 milyon ton kömür rezervi bulunuyor

Türkiye’de ihtiyaç sahiplerinin kömür ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı Çorum’un Dodurga ilçesindeki maden ocaklarında 14 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu bildirildi.


Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Alpagut-Dodurga Maden Ocağı’nı ziyaret ederek açık ve kapalı ocaklarda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Türkiye Kömür İşletmeleri Kontrol Müdürü Oğuz Semiz, bölgedeki maden sahaları veçalışmalar hakkında Vali Çiftçi’ye bilgi verdi.


Dodurga’daki maden sahalarında 14 milyon ton kömür rezervinin bulunduğunu dile getiren TKİ Kontrol Müdürü Oğuz Semiz, bu rezervlerin büyük bölümünün yer altında olduğunu söyledi. Yer altındaki rezervin çıkarılmasının daha maliyetli, emeğe dayalı ve yüksek riske sahip olduğunu ifade eden Semiz, ancak teknolojiyle üstesinden gelinebileceğini ifade etti.


Dodurga’daki maden ocaklarından çıkarılan kömürlerin Türkiye’nin en kaliteli kömürlerinden olduğunu açıklayan Semiz, “Açık ocaktan çıkarılan kömürümüz tesislerde eleniyor yıkanıyor. İçerisine karışan kayaçlardan arındırıldıktan sonra kullanılabiliyor. Çok kaliteli bir kömür üretimi var. Kalite olarak çok yüksek ve uygun bir kömür. Soma’dan sonra en buranın kömürü çok iyi ve kaliteli” dedi.


Üretimi yapılan kömürlerin yüzde 90’ının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına verildiğini anlatan Semiz, “Üretim Haziran ayında başlıyor. Aralık ayına kadar devam ediyor. Geçen yıl Mart-Nisan ayı gibi çalışmalara başladık. Herhangi bir bildirim alınmadığı için şuanda çalışmalarımızı rutin bir şekilde devam ettiriyoruz. Tokat, Rize, Samsun, Rize, Erzurum, Malatya, Adıyaman’a Çankırı, Kırşehir bölgesine de gönderiyoruz. Zaman zaman verilen kömürlerle ilgili teknik sorunlar yaşanabiliyor. Vakıflardan şikayet alabiliyoruz. Ancak bunlar sistemin çalışmasını engellemiyor. İade alıyoruz yerine kömür veriyoruz. Problemleri hızlıca çözüyoruz. 2005 yılından beri sosyal yardımlaşma ile ilgili hiçbir sorun yaşanmadı. Yaşanan sorunlarda hızlıca çözüme kavuşturularak halkımız mağdur edilmedi” diye konuştu.


Üretimin Haziran ayında başlayacağını ve yıl sonuna kadar devam edeceğini dile getiren Semiz, "Geçen yıl Mart-Nisan ayı gibi çalışmalara başladık. Bu yıl ise çalışmaları rutin bir şekilde devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:57
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