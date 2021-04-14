Doç.Dr. Bilge Güvenç Tuna’ya Bilim Akademisi Ödülü

Bilim Akademisi tarafından, 2013 yılında başlatılan ve kamu fonları yerine toplumdan gelen maddi destekle yürütülen “BAGEP”in 2021 yılı sonuçları açıklandı. En iyi genç akademisyenlerin belirlenmesi, ödüllendirilmesi ve yeni araştırmalar için desteklenmesi amacıyladüzenlenen ödül bu yıl, farklı dallardan, 42 bilim insanına verildi.

Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalıöğretim üyesiDoç. Dr. Bilge Güvenç Tuna da, bu yıl, tıp alanında, yalnızca 4 bilim insanına verilen ödülü, bu zamana kadar yapmışolduğubilimselçalışmaları ve akademik katkılarının yanısıra“Ateroskleroz Tedavisi için Aptamer Kapılı MikroRNA Antagonisti Nanotaşıyıcılar Geliştirilmesi”isimli projesinin Bilim Akademisi tarafındandeğerlendirilmesi sonucundaaldı.

Bilim Akademisi’nden yapılan açıklamada Covid-19 önlemleri kapsamında ödül töreninin ertelendiği, önümüzdeki aylarda tören ile ilgili bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Doç. Dr. Bilge Güvenç Tuna Kimdir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun olan Bilge Güvenç Tuna, yüksek lisans eğitiminiHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Necla Öztürk danışmanlığındatamamladı. 2009 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Minnesota eyaletinde bulunan Mayo Clinic’de KardiyovaskülerCerrahi Bölümü’nde misafir bilim insanı olarak araştırmalar yapan Doç. Dr. Tuna, doktoraeğitiminidünyanınseçkin doktora öğrencilerine verilen Marie Curie bursu ile 2010-2014 yılları arasında,Prof. Dr. EdVanBaveldanışmanlığındaAmsterdamÜniversitesi Akademik Tıp Merkezi’nde (AMC, Hollanda)yaptı.

2015 yılında Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olarakgörevebaşlayanDoç. Dr. Tuna, iki TÜBİTAK 3501, birTUBITAK 3001ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Tekno-girişim Sermayesi projelerini yürütücü olarak tamamladı. Ayrıca yakın zamandaTUBITAK 1004 ve Newton-Katip Celebi, proje destekleri alanDoç. Dr. Tuna,bu başarılarına 2019 yılındaUNESCO-L’Oreal“Bilim Kadınları için” ödülünü ekledi.

Halen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı’nda görevyapan ve üçkızçocuğu annesi olan Doç. Dr. Tuna, ağırlıklı olarak “Nanoteknoloji kullanarak hedefe yönelik ilaç moleküllerinin kontrollü salımı ile damar sertliğine karşı akıllı ilaçlarıngeliştirilmesi;kalori kısıtlamasınınyaşlılıküzerine olan koruyucu etkileri vekardiyovasküler sistemile giyilebilir teknolojiler” üzerine araştırmalar yapıyor.Doç.Dr. Tuna’nın danışmanlığını yaptığı yüksek lisans öğrencilerinin bazıları Belçika ve Almanya gibi ülkelerde Marie Curiebursiyeri olarak doktoralarını yapıyor.