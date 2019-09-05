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Doç. Dr. Uz: “Lenfoma tedavisinde başarı oranı yüksek”

Hematoloji Uzmanı Doç.

05 Eylül 2019 Perşembe 16:08
Doç. Dr. Uz: “Lenfoma tedavisinde başarı oranı yüksek”

Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz, “Lenfoma tedavisinde son yıllarda artan risk faktörlerine ve hastalığın görülme oranlarındaki yükselişe rağmen oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır” dedi.


Medicana Samsun Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Uz, lenfoma konusunda bilgi verdi. İlerleyen yaşla birlikte toplumda görülme sıklığı artan lenf kanserinin erkek ve kadınları eşit oranda etkilediğini ifade eden Uz, “Lenfoma, farklı belirtilerle kendini gösterebilir. Lenfoma belirtileri arasında yer alan uzun süre geçmeyen grip, astımı anımsatan kuru öksürük, bademciklerden birinin şişmesi mutlaka dikkate alınması gereken noktalardır. Lenfoma tedavisinde son yıllarda artan risk faktörlerine ve hastalığın görülme oranlarındaki yükselişe rağmen oldukça başarılı sonuçlar alınmaktadır. Lenfoma, ilaçlara ve ilik nakline iyi yanıt veren bir kanser türüdür. Başarı oranları günümüz tedavileri ile bazı lenfoma alt tiplerinde yüzde 90’ların üzerine çıkabilmektedir. Tedaviye yanıt alınamayan durumlarda ise akıllı ilaç olarak tabir edilen, yalnızca kanser hücresini hedefleyen özel ilaçların yanı sıra kök hücre nakli de lenfoma hastalığının kontrolü için önemi seçenekler arasında yer almaktadır” dedi.



“Lenfoma belirtileri önemsenmeli”


Lenfomanın belirtileri hakkında da bilgi veren Uz, “Alerjik öksürük, astım atakları ve sinüzit şeklinde de ortaya çıkabilir. Çünkü lenfomadaki belirti ve bulguların hiçbiri yalnızca hastalığa özgü değildir. Birçok başka hastalıkta da aynı belirtiler olabilir. Bazen lenf kanserinin belirtisi kendisini romatizmal hastalıklara benzer şekilde de gösterebilir. Hasta romatizmal hastalık şikayetleri ile hastaneye başvurabilir ve yapılan araştırmalar ile durum ortaya çıkabilir. Kısaca lenfoma, her hastalığı taklit edebilmektedir. Bu nedenle lenfoma belirtileri önemsenmelidir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 16:08
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